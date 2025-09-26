logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Maranhão reconhece Quilombo Liberdade como patrimônio cultural

Território tem mais de 200 manifestações culturais classificadas
Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 26/09/2025 - 18:36
São Luís
São Luís (MA), 26/09/2025 - Território Liberdade Quilombola. O local é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019, com território que engloba os bairros Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante. Na região, o grupo conheceu a casa de reggae Produtora Novo Quilombo, a casa de tambor de crioula e de bumba meu boi do mestre Leonardo e a sede do Boi da Floresta. Foto: Sebrae/Divulgação
© Sebrae/Divulgação

A Assembleia Legislativa do Maranhão reconheceu o território do Quilombo Liberdade, em São Luís, como o maior quilombo urbano e maior polo cultural da América Latina. O projeto aprovado nessa quinta-feira (25) segue para sanção do governo estadual. O estado tem a segunda maior população quilombola do país.

Desde 2019, o quilombo é certificado pela Fundação Cultural Palmares. O reconhecimento permite a inclusão do território na agenda oficial do Estado, com prioridade para manifestações culturais, festivais, festas e a difusão dos saberes e fazeres da comunidade quilombola.
 

São Luís (MA), 26/09/2025 - Território Liberdade Quilombola. O local é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019, com território que engloba os bairros Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante. Na região, o grupo conheceu a casa de reggae Produtora Novo Quilombo, a casa de tambor de crioula e de bumba meu boi do mestre Leonardo e a sede do Boi da Floresta. Foto: Sebrae/Divulgação
Território Liberdade Quilombola é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019 - Sebrae/Divulgação

Segundo a Fundação municipal de Patrimônio Histórico, mais de 200 manifestações no Quilombo Liberdade estão classificadas entre as celebrações, formas de expressão, saberes, além de lugares e edificações, com valor histórico e cultural.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

São Blocos Afro e Carnavalescos, Circuito de Reggae, Festa do Divino, Capoeira, Grupos de Boi, Companhias de Dança, Tambor Crioula, Terreiros, Casas de Oração e Igrejas que marcam o dia a dia dos mais de 160 mil moradores dos cinco bairros que compõem o território.

Com a medida, a Secretaria de Cultura deve adotar medidas para o desenvolvimento social e econômico, priorizando o afroturismo, economia criativa e valorização da identidade quilombola.

Ouça a matéria:


Relacionadas
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025
Rio de Janeiro (RJ) 25/09/2025 - Game Dev Brasil, seriado independente sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil. Frame: TV Brasil
Game Dev Brasil, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil
Edição:
Patrícia Serrão e Aline Leal
Quilombo Maranhão Multimídia Quilombo Liberdade São Luís
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
Geral Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará
sex, 26/09/2025 - 18:51
Caeté (MG), 26/09/2025 - BR-381 começa a cobrança em sistema free flow neste sábado. Foto: Nova381/Divulgação
Economia Pedágio 100% eletrônico começa a funcionar na BR-381 neste sábado
sex, 26/09/2025 - 18:38
São Luís (MA), 26/09/2025 - Território Liberdade Quilombola. O local é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019, com território que engloba os bairros Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante. Na região, o grupo conheceu a casa de reggae Produtora Novo Quilombo, a casa de tambor de crioula e de bumba meu boi do mestre Leonardo e a sede do Boi da Floresta. Foto: Sebrae/Divulgação
Cultura Maranhão reconhece Quilombo Liberdade como patrimônio cultural
sex, 26/09/2025 - 18:36
Brasília (DF), 26/09/2025 - Seleção Feminina de Futebol. Foto: Thais Magalhães/CBF
Esportes Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro
sex, 26/09/2025 - 18:34
Brasília (DF) 06-04-2023 - Por dentro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), um operador é visto no switcher durante transmissāo ao vivo. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina
sex, 26/09/2025 - 18:06
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal promove ações educativas na região central de Brasília em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista.
Geral Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás
sex, 26/09/2025 - 18:02
Ver mais seta para baixo