logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Masp amplia horário de visitação na última semana da mostra de Monet

Exposição teve recorde de público
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 07:48
São Paulo
São Paulo (SP), 16/05/2025 - No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para ser trabalhado durante todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras expositivas para o público paulistano: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). Ambas as exposições podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16). Claude Monet, A canoa sobre o Epte [The Canoe on the Epte], c. 1890. Acervo [Collection] MASP
© Claude Monet

Após bater recorde de público e atrair filas gigantescas, a exposição A Ecologia de Monet entra agora em sua última semana. Em cartaz no Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde maio, a mostra faz uma leitura contemporânea sobre a relação do pintor com a natureza, apresentando 32 trabalhos impressionistas do artista. A maioria dessas obras jamais havia sido mostrada no hemisfério sul.

“É inegável que o artista teve um olhar atento para as transformações ambientais de seu tempo, documentando desde a industrialização crescente até fenômenos naturais, como enchentes e degelos. No entanto, a relação de Monet com a ecologia da época era outra, muito diferente das dimensões atuais do termo, tanto no campo das ciências do clima quanto no da história da arte. Ainda assim, é possível traçar leituras contemporâneas sobre o seu trabalho, especialmente se considerarmos a força e o impacto que sua obra segue exercendo na sociedade”, afirma, em nota, Fernando Oliva, um dos curadores da mostra.

No mês de agosto, a exposição atingiu um marco histórico de público, ultrapassando 410 mil pessoas e superando a exposição Tarsila Popular, que havia recebido 402 mil visitantes em 2019. Segundo o Masp, esta foi a exposição mais visitada da história do museu.

Chegando à sua última semana, o Masp decidiu prorrogar o horário de visitação, oferecendo novas opções de horários com entrada gratuita. Nesses dias, a exposição poderá ser visitada até a meia-noite.

São Paulo (SP), 16/05/2025 - No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para ser trabalhado durante todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras expositivas para o público paulistano: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). Ambas as exposições podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16). McMaster Museum of Art. Foto: Robert McNair
Obra do pintor francês Claude Monet (1840-1926) em exposição no Masp, em São Paulo. Foto Robert McNair - McMaster Museum of Art. 

- Nesta terça-feira (02), a visita pode ser feita das 10h às 24h, com entrada até as 23h. Os ingressos para esse dia são gratuitos.

- Quinta (4), sexta (5) e sábado (6), a visita será permitida das 10h às 24h, com entrada até as 23h. Nesses dias, os ingressos serão gratuitos das 18h às 23h.

- Na quarta-feira (3), a visita será das 10h às 18h.

Para visitar a exposição é preciso reservar os ingressos com antecedência no site do museu.

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/05/2025 - No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para ser trabalhado durante todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras expositivas para o público paulistano: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). Ambas as exposições podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16). Claude Monet, A canoa sobre o Epte [The Canoe on the Epte], c. 1890. Acervo [Collection] MASP
Masp discute histórias da ecologia com mostras de Monet e Krajcberg
Rio de Janeiro (RJ), 28/08/2025 – Exposição no Palácio Tiradentes, no centro do Rio, marca a passagem dos 75 Anos do Maracanã. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Exposição no Palácio Tiradentes celebra os 75 anos do Maracanã
Edição:
Graça Adjuto
Claude Monet mostra Museu de Arte de São Paulo MASP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
seg, 01/09/2025 - 09:46
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%
seg, 01/09/2025 - 09:44
Propostas sobre proteção de dados pessoais são debatidas no Congresso
Economia Maior adesão de empresas é desafio para expansão do open finance
seg, 01/09/2025 - 09:28
Palestinos carregam pertences ao fugir de suas casas na Cidade de Gaza 7/11/2023 REUTERS/Mohammed Al-Masri
Internacional Israel envia tanques para interior da Cidade de Gaza
seg, 01/09/2025 - 09:10
Vítima de terremoto é carregada em aeroporto em Jalalabad 1/9/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Terremoto no Afeganistão deixa 800 mortos e 2.800 feridos
seg, 01/09/2025 - 09:02
Rio de Janeiro - 31/08/2025- Educação afro-brasileira. Fotos divulgação/VLT Carioca 
Educação Estudantes do Rio terão aulas de cultura afro-brasileira
seg, 01/09/2025 - 08:48
Ver mais seta para baixo