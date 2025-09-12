logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental

Exibições vão até o dia 16 de setembro, em São Paulo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 20:15
São Paulo
São Paulo (SP), 12/09/2025 - Cena do filme Sonha com leões, exibido no Cine Sesc. Foto: Sesc/Divulgação
© Sesc/divulgação

Com exibições até a terça-feira (16), a mostra Francos Diálogos - Cinema Francófono e Emergência Socioambiental apresenta oito filmes que abordam a crise climática, seu impacto sobre as pessoas e as formas com que elas se posicionam e reagem à crise climática. Filmes da França, Senegal, Guadalupe (arquipélago francês), Itália, Burkina Faso e Brasil compõem o panorama

As obras podem ser conferidas em sessões no Cinesesc, na Rua Augusta, no centro de São Paulo, e sua programação está disponível na página do Sesc, e mesclam clássicos como Alphaville (1965), de Jean Luck Godard, e o recente Dahomey (Mati Diop, França, Senegal, 2024), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim.

O Brasil é tema e inspiração de dois dos filmes. A queda do céu (Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha, Brasil, França, Itália, 2024), traz uma reflexão urgente sobre o modelo predatório do sistema capitalista que ameaça o planeta e os povos indígenas, e é inspirada na obra de Davi Kopenawa Yanomami. O documentário Rios que voam (Aurélien Francisco Barros, França, 2017), por sua vez, explora o fenômeno atmosférico da umidade amazônica que influencia o clima global.

O ciclo tem ainda produções que dialogam com as crianças, como a animação O homem da lua (Stephan Schesch, França, Alemanha, 2012), baseada no livro infantil de Tomi Ungerer, e o filme O homem que plantava baobás (Michel K. Zongo, Burkina Faso, 2021), documentário que retrata a trajetória de um senhor que, ao longo de cinco décadas, cultivou mais de 4.500 árvores da espécie que é símbolo do continente.

Completando a seleção, o público poderá assistir ao documentário O homem vertigem – contos de uma cidade (Malaury Eloy Paisley, Guadalupe, 2017), obra que trata das transformações identitárias e territoriais em Guadalupe.

As sessões são gratuitas, com exceção de Dahomey e O homem que plantava baobás, que terão ingressos a preço popular a R$ 10. 

A programação se estende também ao Sesc Piracicaba, desta sexta-feira a 16 de setembro, onde parte dos títulos será exibida, incluindo A queda do céu, Dahomey, Solo vermelho, O homem da lua e Alphaville. 

As datas e horários de exibição podem ser consultadas no site da programação.

A mostra é parte da Temporada França - Brasil 2025, iniciada em agosto e que se estenderá até dezembro, celebrando os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. 

São mais de 300 eventos pelo Brasil, que segue três eixos temáticos principais: Democracia e globalização justa, Diversidade e diálogo com a África e Clima e transição ecológica. 

A programação completa da Temporada no Sesc São Paulo está disponível no site do Sesc.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Filmes disputam escolha para o Oscar em bom momento do cinema nacional
Rio de Janeiro (RJ), 04/09/2025 - Festival de Cinemas Africanos. Cena do Filme The Legend of the vagabond. Foto: Leo Purman/Divulgação
Festival traz diversidade do cinema africano contemporâneo ao Rio
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Veja a lista dos seis filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar
cinema CineSesc Francos Diálogos - Cinema Francófono e Emergência Socioambiental crise climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas 19/09/2019 Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Economia Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
sex, 12/09/2025 - 21:05
São Paulo (SP), 12/09/2025 - Cena do filme Sonha com leões, exibido no Cine Sesc. Foto: Sesc/Divulgação
Cultura Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental
sex, 12/09/2025 - 20:15
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Saúde Fiocruz e Panamá vão ampliar a capacidade de produção de vacinas
sex, 12/09/2025 - 19:23
Fernando de Noronha (PE)
Geral Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
sex, 12/09/2025 - 19:06
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
Economia EUA retiram taxa das exportações nacionais de celulose e ferro-níquel
sex, 12/09/2025 - 18:55
Brasília (DF), 11/09/2025 - Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
sex, 12/09/2025 - 18:29
Ver mais seta para baixo