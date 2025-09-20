logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino

Exposição aberta neste sábado é da artista brasileira Panmela Castro
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2025 - 11:51
Rio de Janeiro
A grafiteira carioca Panmela Castro, apelidada de Grafiteira da Penha, para comemorar os nove anos da Lei Maria da Penha, pinta painel no gramado do Congresso Nacional (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
© Fabio Rodrigues-Pozzebom /Agência Brasil

A exposição Retratos Relatos: Revisitando a História, da artista brasileira Panmela Castro, estreia neste sábado (20), em Paris (França). A mostra integra a programação oficial da Temporada Brasil-França 2025 e traz à cena mulheres negras que marcaram a luta pelos direitos femininos no Brasil, na França e no Senegal.

“Retratos Relatos surgiu das histórias que as mulheres contavam para mim. Comecei a transformar esses relatos em retratos, e este foi um projeto que circulou por muitos lugares do Brasil. Para a Temporada Brasil-França, escolhemos mulheres que já não estão mais vivas para contar suas histórias, mas que ainda assim são importantes de serem contadas”, explica Panmela Castro.

A curadoria da exposição é assinada por Maybel Sulamita e reúne 15 pinturas inéditas. Entre as personalidades retratadas estão a pensadora brasileira Lélia González, a escritora Carolina Maria de Jesus e a cineasta senegalesa Safi Faye. Segundo Sulamita, o processo de escolha foi desafiador:

“Selecionar apenas 15 mulheres para abordar questões tão profundas foi um desafio — poderiam ser muitas outras. Mas as escolhidas são especiais, porque cada uma delas construiu novas formas de resistir, e suas histórias nos levam a pensar em quantas outras mulheres negras deveriam ser reconhecidas”, afirma a curadora.

Arte e direitos humanos

Panmela Castro é reconhecida internacionalmente por sua atuação na fronteira entre arte e direitos humanos. Fundadora da Rede NAMI, organização dedicada ao empoderamento feminino por meio da arte urbana, já teve obras expostas em espaços como o Masp e a Pinacoteca de São Paulo.

A arte de rua, especialmente o grafite, é a principal ferramenta que ela utiliza para promover o feminismo, os direitos das mulheres e combater a violência doméstica. Entre os prêmios que recebeu estão o DVF Awards, o título de Young Global Leader pelo Fórum Econômico Mundial e a Medalha da Ordem ao Mérito Cultural Carioca.

Serviço

A exposição Retratos Relatos: Revisitando a História fica em cartaz até 31 de outubro, no espaço Les Jardiniers, em Montrouge, em Paris, com programação aberta ao público.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Grafites em homenagem a Marielle e Maria da Penha são refeitos no Rio
Logo da Agência Brasil
No Rio, Malala visita projeto de grafite e assiste a futebol na praia
Edição:
Aécio Amado
Temporada Brasil-França 2025 Panmela Castro Retratos Relatos: Revisitando a História
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uva, frutas, supermercado, exportação de frutas
Economia BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço
sab, 20/09/2025 - 13:19
Brasília (DF), 19/09/2025 - Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2025. Foto: Michele Moreira/Divulgação
Cultura Festival de Brasília premia hoje melhores longa e curta metragens
sab, 20/09/2025 - 13:03
São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil
sab, 20/09/2025 - 12:28
Vista do entardecer no Museu do Amanhã, na Praça Mauá.
Cultura Museus no Rio criam espaços e atividades para pessoas com deficiência
sab, 20/09/2025 - 12:07
Logo da Agência Brasil
Saúde ANS inclui medicamentos para lúpus no rol de coberturas obrigatórias
sab, 20/09/2025 - 11:53
A grafiteira carioca Panmela Castro, apelidada de Grafiteira da Penha, para comemorar os nove anos da Lei Maria da Penha, pinta painel no gramado do Congresso Nacional (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Cultura Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino
sab, 20/09/2025 - 11:51
Ver mais seta para baixo