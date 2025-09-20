logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Museus no Rio criam espaços e atividades para pessoas com deficiência

Ações visam reforçar acessibilidade e acolhimento em espaços culturais
Alice Rodrigues*
Publicado em 20/09/2025 - 12:07
Rio de Janeiro
Vista do entardecer no Museu do Amanhã, na Praça Mauá.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Museu do Amanhã e o Museu do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, prepararam uma série de atividades em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, lembrado no domingo (21). As ações buscam reforçar a acessibilidade e o acolhimento em espaços culturais.

O Museu do Amanhã inaugurou a sala de autorregulação, um espaço com luz ajustável, variação de cores e kits que incluem óculos escuros e abafadores de ruídos. A sala é aberta ao público, sem necessidade de agendamento.

 

Rio de Janeiro (RJ), 19/09/2025 - Setembro é marcado pela força das mobilizações em torno do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e do Dia Nacional da Pessoa Surda (26). Nesse contexto, museus como o Museu do Amanhã têm buscado construir práticas que dialoguem com essas lutas, ampliando as possibilidades de acesso e de produção de experiências plurais. Foto: Museu do Amanhã/Divulgação
Sala de autorregulação sensorial do Museu do Amanhã - Foto: Museu do Amanhã/Divulgação

O lançamento vem junto com outros projetos, como a robô Ma.IA, que usa assistência sonora para guiar visitantes a áreas como elevadores e banheiros, o recurso narrativo visual e o mapa sensorial. As iniciativas buscam melhorar e ampliar a experiência de pessoas neurodivergentes, com deficiência motora e deficiência visual.

Em entrevista à Agência Brasil, a gerente de Conteúdo do Museu do Amanhã, Camila Oliveira, destacou que essas iniciativas transformam "a visita em uma experiência de coparticipação, em que a pessoa não precisa adaptar-se ao espaço, mas encontra um espaço que se reorganiza com ela". "Isso promove bem-estar, prolonga a permanência e fortalece vínculos de pertencimento”, completou.

Setembro Verde

Além das adições permanentes ao espaço, o Museu do Amanhã preparou uma programação completa para o Setembro Verde, mês da conscientização pela inclusão da pessoa com deficiência.

Já o Museu do Jardim Botânico vai realizar uma edição especial do Domingo Acessível, dedicado a ações educativas, sensoriais e inclusivas, voltadas ao público com deficiência e seus acompanhantes. A iniciativa, lançada em julho, ocorre sempre no último domingo do mês, de forma gratuita e aberta ao público.

A programação inclui interpretação em Libras, materiais táteis, mediação sensorial e estratégias que estimulem a autonomia e o protagonismo dos participantes.

O vice-presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (Autistas Brasil), Arthur Garcia, avalia as iniciativas de forma positiva. “Muitas vezes quando a gente fala de autismo, a compreensão hegemônica se limita unidimensionalmente a aquilo que é perpetuado pelas famílias, e as pessoas autistas acabam sendo ignoradas. Quando você constrói qualquer tipo de ação dentro de uma instituição a partir daquilo que é levado pelas próprias pessoas autistas, você afirma que a existência delas é valiosa, e que nada pode ser construído sobre elas sem elas.”

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa.

Relacionadas
Curitiba (PR), 30/08/2025 - Artista plástico Daniel Freitas. Foto: Paula Laboissière/Agência Brasil
Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
Brasília (DF) 27/08/2025 - Apresentação da Cia de Ballet de Cegos. Foto: Paula Laboissière/Agência Brasil
Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar"
Salvador (BA), 09/08/2025 - A artista e escritora Amanda Soares promove a oficina LiterDef: protagonismo na literatura de pessoas com deficiência no Museu Nacional de Enfermagem - MuNean durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras
Edição:
Juliana Andrade
Pessoas com Deficiência Rio de Janeiro museus Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Direitos Humanos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uva, frutas, supermercado, exportação de frutas
Economia BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço
sab, 20/09/2025 - 13:19
Brasília (DF), 19/09/2025 - Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2025. Foto: Michele Moreira/Divulgação
Cultura Festival de Brasília premia hoje melhores longa e curta metragens
sab, 20/09/2025 - 13:03
São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil
sab, 20/09/2025 - 12:28
Vista do entardecer no Museu do Amanhã, na Praça Mauá.
Cultura Museus no Rio criam espaços e atividades para pessoas com deficiência
sab, 20/09/2025 - 12:07
Logo da Agência Brasil
Saúde ANS inclui medicamentos para lúpus no rol de coberturas obrigatórias
sab, 20/09/2025 - 11:53
A grafiteira carioca Panmela Castro, apelidada de Grafiteira da Penha, para comemorar os nove anos da Lei Maria da Penha, pinta painel no gramado do Congresso Nacional (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Cultura Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino
sab, 20/09/2025 - 11:51
Ver mais seta para baixo