Novo acordo com TV Cultura do Pará amplia presença da EBC no estado

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a ampliação da parceria entre a TV Cultura do Pará com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da Presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior do Pará por meio da TV Cultura do Pará. A expansão foi viabilizada por meio dos Programas Brasil Digital e Digitaliza Brasil, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Além disso, a TV Cultura do Pará se compromete a exibir de 3 a 7 horas semanais de conteúdos produzidos pela EBC, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.

“A EBC tem a missão agora de expandir seu sinal pelo Brasil afora. Estamos às portas da COP30, somos a emissora anfitriã. E a TV Cultura do Pará tem uma tradição de 40 anos fazendo comunicação pública de qualidade no estado. Vamos nos sentir mais à vontade agora em casa”, afirmou o presidente da EBC, André Basbaum.

A TV Cultura do Pará, que já integrava a Rede Nacional de Comunicação, agora vai expandir seu alcance a partir desta articulação estratégica.

“Queremos estreitar cada vez mais essas relações. Queremos contar com o apoio da EBC, mas também ajudar a fortalecer a empresa, recebendo todos da melhor forma possível”, destacou Miro Eduardo de Assis Sanova Nascimento, presidente da Funtelpa.

Durante o evento, também foi apresentada a manifestação de interesse da Rádio Cultura FM em integrar a RNCP. Embora o acordo atual não inclua a rádio, a expectativa é que a adesão ocorra em breve, ampliando ainda mais a presença da comunicação pública no estado.

A parceria entre EBC e Funtelpa também prevê ações conjuntas para a cobertura da COP30, que será realizada em Belém em 2025. A proposta é dar protagonismo às vozes amazônicas na cobertura da conferência, com conteúdos produzidos por jornalistas da região. Segundo Basbaum, a EBC e a Funtelpa estarão ainda mais juntos: "contem conosco neste que é um dos maiores desafios da comunicação pública".