"O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", diz Lula

Filme irá representar o Brasil no Oscar 2026
Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 20:16
Brasília
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (15) a escolha do filme O Agente Secreto como representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional.

Em uma postagem na rede X, Lula ressaltou que o cinema nacional "vive um grande momento".  

"O audiovisual brasileiro vive um grande momento, fruto de muito talento, trabalho e incentivo. Estou certo de que O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", disse. 

No mês passado, o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva receberam a equipe e elenco do longa para uma sessão especial no Palácio da Alvorada. Foi a primeira exibição do filme no Brasil, que teve a estreia mundial no 78º Festival de Cannes, na França, em maio, quando recebeu aplausos do público por aproximadamente 15 minutos.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme acompanha Marcelo, protagonizado por Wagner Moura, durante a ditadura militar. O professor de tecnologia tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia

O Agente Secreto, que ainda não estreou em circuito nacional, já levou vários prêmios internacionais, entre eles, o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes.

Brasília (DF), 15/09/2025 – Ator Wagner Moura e EQUIPE NA DIVULGAÇÃO DO FILME '' O AGENTE SECRETO Foto: Nicole Rodrigue/Divulgação
Equipe de O Agente Secreto festeja indicação para o Oscar 2026
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
