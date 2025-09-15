"O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (15) a escolha do filme O Agente Secreto como representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional.

Em uma postagem na rede X, Lula ressaltou que o cinema nacional "vive um grande momento".

"O audiovisual brasileiro vive um grande momento, fruto de muito talento, trabalho e incentivo. Estou certo de que O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", disse.

No mês passado, o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva receberam a equipe e elenco do longa para uma sessão especial no Palácio da Alvorada. Foi a primeira exibição do filme no Brasil, que teve a estreia mundial no 78º Festival de Cannes, na França, em maio, quando recebeu aplausos do público por aproximadamente 15 minutos.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme acompanha Marcelo, protagonizado por Wagner Moura, durante a ditadura militar. O professor de tecnologia tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia.

O Agente Secreto, que ainda não estreou em circuito nacional, já levou vários prêmios internacionais, entre eles, o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes.