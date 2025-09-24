Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, foi anunciado nesta quarta-feira (24) como um dos finalistas do 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O episódio intitulado Mães de luta concorre na categoria Produção Jornalística em Vídeo. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 7 de outubro, em sessão pública com transmissão ao vivo pelo canal da premiação no YouTube. A solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 27 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.

O episódio Mães de luta aborda a busca por justiça, memória e reparação de mulheres que perderam seus filhos, sobrinhos, irmãos ou netos para a violência do Estado. No Brasil, 6,4 mil pessoas morreram em 2024 em decorrência de ações de policiais civis ou militares.

Entre as histórias retratadas está a de Sonia Bonfim, trancista que perdeu o filho e o marido em setembro de 2021, no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro. O adolescente Samuel Vicente, de 17 anos de idade, e o padrasto William Vasconcellos foram baleados por policiais. Os agentes alegaram que as vítimas eram traficantes e que agiram em legítima defesa. No entanto, um parecer técnico-pericial do Projeto Mirante apontou falhas na investigação, enquanto testemunhas afirmaram que os dois não estavam armados.

“Eu e os colegas da equipe vibramos muito com a notícia de que estamos entre os finalistas do prêmio Herzog. Mostra o compromisso do programa Caminhos da Reportagem com os direitos humanos. Acreditamos que como empregados de uma TV pública temos o dever de dar visibilidade a assuntos negligenciados na nossa sociedade”, afirmou Ana Passos, repórter responsável pela condução do trabalho de reportagem do episódio.

O Prêmio Vladimir Herzog fez sua primeira edição em 1979 e desde então presta homenagem a personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. Também celebra a vida e a obra do jornalista Vladimir Herzog. Na edição deste ano foram 469 produções inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem.

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil.

As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.