Cultura

Projetos culturais terão R$ 5 milhões para valorizar a Pequena África

No centro do Rio, região concentra marcos históricos do povo negro
Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 12:34
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 23/11/2023 – Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, recebe obras de valorização do espaço. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Onze projetos culturais vão dividir cerca de R$ 5 milhões para valorizar a Pequena África, na região central do Rio de Janeiro. Os recursos virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de instituições apoiadoras. Projetos propostos respectivamente pela Casa Escrevivência, pela Casa de Tia Ciata e pelo Instituto Entre o Céu e a Favela estão entre os primeiros colocados.

De acordo com os organizadores, os selecionados contribuirão para a preservação e valorização da memória e herança africanas na região da Pequena África. “Ao mesmo tempo, o edital garante investimento direto que fortalece manifestações culturais e organizações negras”, diz em nota o BNDES.

O certame foi liderado pelo Consórcio Viva Pequena África, formado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), Diáspora.Black e Feira Preta. O consórcio se tornou o parceiro gestor do edital após ter sido selecionado em chamada pública realizada em 2023 pelo banco.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A escolha dos projetos levou em conta os critérios de relevância, impacto social, tradição e trajetória, maturidade organizacional, viabilidade técnica e poder de articulação. A Casa Escrevivência, espaço cultural lançado pela escritora Conceição Evaristo em 2023, ficou com o primeiro lugar. O local, situado no Largo da Prainha, abriga todo o seu acervo literário.

“Estamos falando de um patrimônio escrito, de um patrimônio bibliográfico, que sem sombra de dúvida se soma a outras memórias que estão implantadas na região como a memória da música, do samba, da culinária. Nós chegamos trazendo essa memória escrita”, explica Conceição Evaristo.

Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Conceição Evaristo participa da mesa Anotações de um Brasil que arde na Casa República durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Paraty (RJ), 02/08/2025 - Casa da Escrevivência, criada pela escritora Conceição Evaristo ficou em primeiro lugar na escolha dos projetos. Foto-arquivo: Rovena Rosa/Agência Brasil Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Segundo ela, o edital viabiliza concluir a implantação do projeto. “Teremos condições de trabalhar com treinamento de professores, de trabalhar com a comunidade do entorno”.

Na segunda posição, está o projeto Caminhos da Tia Ciata, voltado para a promoção de saberes afro-brasileiros por meio de oficinas, rodas de conversa e vivências, incluindo culinária ancestral, samba e capoeira. A valorização da memória da Tia Ciata, figura central na história do samba e da cultura negra no Rio de Janeiro, estrutura as atividades envolvidas.

“Ao longo de 12 meses, vamos realizar uma série de ações voltadas escolas, comunidades e o público geral”, explica Gracy Mary Moreira, presidente da Casa de Tia Ciata.

“Acreditamos que a cultura transforma, educa e constrói pontes. Queremos deixar um legado institucional duradouro fortalecendo o papel da Casa de Tia Ciata como referência na preservação da memória afro-brasileira”.

Patrimônio cultural

Localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, a Pequena África é marcada por sua relevância histórica na formação da identidade cultural afro-brasileira. A região abriga o sítio arqueológico do Cais do Valongo, principal ponto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, reconhecido desde 2017 como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A região tornou-se também patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro após o presidente Lula sancionar a Lei Federal 15.203/2025, na sexta-feira (12).

A Pequena África engloba também o Largo da Prainha, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, a Pedra do Sal, o Cemitério dos Pretos Novos e a Casa da Tia Ciata, entre outros marcos históricos da região portuária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro (RJ), 07/11/2023 – O Rei Tchongolola Tchongonga Ekuikui VI, do reino do Bailundo, durante evento Futuro Ancestral, no Museu de História Afro-Brasileira (Muhcab) na zona portuária da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rei de etnia angolana conhece, no Rio, a Pequena África
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem - Cais do Valongo, principal porto de chegada dos africanos escravizados nas Américas. Foto: TV Brasil
Caminhos da Reportagem percorre a Pequena África Carioca
Rio de Janeiro (RJ), 28/07/2023 - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, no lançamento do edital Viva Pequena África, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
BNDES lança edital para escolher gestor de fundo da Pequena África
