Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025

Ancine afirma que números "revelam efetividade da cota de tela"
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 16:52
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
© Guilhermo Garza/Desvia/Divulgação

A fatia de mercado ocupada pelos filmes brasileiros nas salas de cinema do país aumentou em 2025. Dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (25) pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) mostram que um em cada dez brasileiros que foi ao cinema em 2025, até agosto, assistiu a um filme nacional.

Segundo a Ancine, a participação no mercado subiu de 1,4% do público, nos oito primeiros meses de 2023, para 11,2% em 2025. Crescimento semelhante ocorreu no número de sessões ocupadas por filmes brasileiros: nos oito primeiros meses, passou de 4%, em 2023, para 14,1%, em 2025.

Em nota, a Ancine considera que os números revelam “efetividade” da obrigatoriedade de as empresas exibidoras, proprietárias das salas de cinema, de incluírem na sua programação filmes brasileiros de longa-metragem, a chamada “cota de tela”.

A cota de tela para 2026 está em discussão neste momento na Ancine. Nesta quinta-feira, a agência realizou audiência com produtores, distribuidores e exibidores de filme para tratar dos parâmetros que serão válidos no próximo ano.

Recuperação pós-pandemia

Os dados também confirmam a recuperação do número de salas de exibição de filmes no Brasil após os prejuízos causados pela pandemia de covid-19. Até 31 de agosto deste ano, 3.534 salas estiveram em funcionamento – número superior a todo o ano de 2019 (3.507), o último antes da pandemia de covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2022.

A alta, apontada no documento Panorama de Mercado, confirma retomada dos anos anteriores. Em 2024, 3.510 era o número de salas de exibição em uso. Apesar do crescimento número de salas de exibição, a superação do patamar pré-pandemia ainda não foi verificada em número de sessões, em número de filmes lançados nem em público.

Até 31 de agosto de 2025 (8 meses), o público total dos cinemas no país foi 81,9 milhões de pessoas, contingente que se aproxima dos 12 meses de 2024 (88,1 milhões de pessoas), mas é 36,6% menor do que antes da pandemia (129,1 milhões em 2019). O número de filmes lançados este ano (349) ainda está distante do número de filmes lançados no ano passado (456) e em 2019 (452).

O número de sessões por ano antes da pandemia também segue insuperado. Foram 2,94 milhões de sessões nos oito primeiros meses de 2019 e 2,91 milhões em 2025.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
Cinema Brasileiro Cinema Ancine cota de tela
