Cultura

Saiba como assistir obras de Silvio Tendler pelo TV Brasil Play

Série e filmes estão disponíveis gratuitamente no aplicativo
Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 18:56
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
© MST/Divulgação

Documentarista premiado, com uma centena de títulos, o cineasta Silvio Tendler morreu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, no Rio de Janeiro.

Tendler se notabilizou por sua cinematografia de cunho político e histórico.  Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas – alguns deles exibidos pela TV Brasil, emissora pública de televisão gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Sua obra ficou marcada por retratar biografias de personalidades como o ex-presidente João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Marighella.

“Silvio Tendler é um nome incontornável na história do documentário brasileiro. Cineasta e ativista, sempre lutou pela democracia brasileira. Nesta medida, a TV Brasil, cuja missão é fomentar o senso crítico, não poderia deixar de ter obras dele. Obras estas que nos honram muito programar e exibir”, afirma a diretora de Programação e Conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino. 

Tendler também produziu filmes sobre intelectuais, pesquisadores e artistas brasileiros como Josué de Castro – Cidadão do Mundo (1994), Milton Santos - Pensador do Brasil (2001); Glauber o Filme, Labirinto do Brasil (2003)

O aplicativo on demand da TV Brasil, o TV Brasil Playdisponibiliza algumas produções de Tendler para o grande público interessado em conhecer sua obra.

O TV Brasil Play é gratuito – sem cobrança de mensalidade ou cadastro – e está disponível para download nas principais lojas de aplicativo. 

>> Confira: 

Era das Utopias: dividida em episódios que discutem a utopia socialista, a utopia capitalista e as novas utopias, a série aborda os sonhos que pautaram diversas gerações e também a crise do progresso, da modernidade, da razão e da democracia.  

Sonhos Interrompidos: a obra de Silvio Tendler revisita lutas pautadas por igualdade e justiça em movimentos de diversas fases da história do Brasil e do Mundo, conectando os anseios de várias gerações. 

Os Advogados pela Democracia: a série em cinco episódios faz um apanhado do papel estratégico da Justiça Militar durante o regime e presta uma homenagem aos advogados que estiveram na defesa de presos políticos. 

Glauber o Filme, o Labirinto do Brasil: a produção é um mergulho na vida e na obra do cineasta Glauber Rocha, um dos principais nomes do Cinema Novo. O documentário resgata imagens de arquivo, entrevistas e depoimentos que mostram o legado deixado pelo cineasta baiano. 

Caçadores da Alma: a série em 13 episódios é uma abordagem da arte da fotografia, reconhecendo seus principais personagens: os fotógrafos e suas obras. Os episódios apresentam temas que fazem parte da aventura de fotografar no século XXI. 

Relacionadas
Edição:
Carolina Pimentel
Silvio Tendler TV Brasil Play Documentarista
