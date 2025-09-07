logo ebc
TV Brasil faz homenagem a Silvio Tendler com exibição de documentário

Glauber, o filme – Labirinto do Brasil vai ao ar hoje, às 23h45
TV Brasil
Publicado em 07/09/2025 - 15:57
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
© MST/Divulgação

Neste domingo (7), às 23h45, a TV Brasil homenageia o cineasta e documentarista Silvio Tendler, que morreu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Como tributo ao diretor, a emissora exibe o documentário Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil.  

Conhecido como o “cineasta dos sonhos interrompidos” ou “cineasta dos vencidos”, o documentarista premiado dedicou sua carreira a contar histórias de personalidades que marcaram a política e a cultura nacional, como João Goulart, Juscelino Kubitschek, Carlos Marighella e Glauber Rocha. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas. 

Entre os trabalhos mais emblemáticos de Tendler, estão Os Anos JK – Uma Trajetória Política (1980), Jango (1984) e Tancredo: A Travessia (2011). 

"Silvio Tendler é um nome incontornável na história do documentário brasileiro. Cineasta e ativista, sempre lutou pela democracia brasileira", avalia Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

"Nesta medida, a TV Brasil, cuja missão é fomentar o senso crítico, não poderia deixar de ter obras dele. Obras estas que nos honram muito programar e exibir", completa.

Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil 

A produção é um mergulho na vida e na obra do cineasta Glauber Rocha, um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que transformou a estética e a linguagem cinematográfica no país.  

O documentário resgata imagens de arquivo, entrevistas e depoimentos que mostram a genialidade, a inquietação e o legado cultural deixado pelo polêmico cineasta baiano. 

