logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública

Acordo foi assinado entre a EBC e a Fundação Paraense de Radiodifusão
EBC
Publicado em 10/09/2025 - 20:25
Brasília
Brasília (DF), 10/09/2025 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura aconteceu na sede da Presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na Região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior paraense por meio da TV Cultura do Pará. A emissora também passa a ter acesso aos benefícios do Programa Brasil Digital, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Além disso, a TV Cultura do Pará se compromete a exibir de três a sete horas semanais de conteúdos produzidos pela EBC, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.

“A EBC tem a missão agora de expandir seu sinal pelo Brasil afora. Estamos às portas da COP30, somos a emissora anfitriã. E a TV Cultura do Pará tem uma tradição de 40 anos fazendo comunicação pública de qualidade no estado. Vamos nos sentir mais à vontade agora em casa”, afirmou o presidente da EBC, André Basbaum.

A TV Cultura do Pará já mantinha parceria com a EBC para troca de conteúdos, mas agora passa a integrar oficialmente a RNCP, o que garante maior articulação estratégica e acesso a políticas públicas voltadas à comunicação pública.

“Queremos estreitar cada vez mais essas relações. Queremos contar com o apoio da EBC, mas também ajudar a fortalecer a empresa, recebendo todos da melhor forma possível”, destacou Miro Eduardo de Assis Sanova Nascimento, presidente da Funtelpa.

Durante o evento, também foi apresentada a manifestação de interesse da Rádio Cultura FM em integrar a RNCP. Embora o acordo atual não inclua a rádio, a expectativa é que a adesão ocorra em breve, ampliando ainda mais a presença da comunicação pública no estado.

A parceria entre EBC e Funtelpa também prevê ações conjuntas para a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em 2025. A proposta é dar protagonismo às vozes amazônicas na cobertura da conferência, com conteúdos produzidos por jornalistas da região. Segundo Basbaum, a EBC e Funtelpa estarão ainda mais juntas: "Contem conosco neste que é um dos maiores desafios da comunicação pública."

Relacionadas
Rádio, microfone
Rádio FM Noronha integra Rede Nacional de Comunicação Pública
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Com participação da EBC, o 1º Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública promove debates sobre o papel das emissoras públicas na prática do jornalismo, na programação cultural e na educação. Estão presentes representantes de organizações nacionais e internacionais, referências na oferta de um serviço público de comunicação gratuito, de qualidade e independente. Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
Rede Nacional de Comunicação Pública pede mais recursos para emissoras
Rede Nacional de Comunicação Pública EBC Comunicação Pública Fundação Paraense de Radiodifusão tv cultura do pará
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/09/2025 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura aconteceu na sede da Presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Cultura TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública
qua, 10/09/2025 - 20:25
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
qua, 10/09/2025 - 20:18
Rio de Janeiro (RJ), 10/09/2025 - Depósito clandestino de material reciclável em Cordovil. Foto: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade/Divulgação
Meio Ambiente Polícia interdita fábrica de reciclados sem licenciamento no Rio
qua, 10/09/2025 - 20:16
obesidade infantil
Saúde Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
qua, 10/09/2025 - 20:07
Logo da Agência Brasil
Geral PM ambiental fecha dez fábricas clandestinas de balões em São Paulo
qua, 10/09/2025 - 20:02
31/05/2024 - Banco de Alimentos no Rio de Janeiro. Foto: William Werneck/Divulgação
Política Câmara aprova projeto de combate à perda e ao desperdício de alimento
qua, 10/09/2025 - 19:37
Ver mais seta para baixo