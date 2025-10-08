logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Acervo digital reúne mais de 2 mil documentos de bens imateriais

Plataforma reúne fotos, vídeos e textos sobre 60 bens imateriais
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 16:23
Brasília
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
© ASCOM/Círio de Nazaré

Mais de dois mil documentos relacionados a todo o patrimônio cultural imaterial do Brasil foram concentrados em um acervo digital disponibilizado a partir desta quarta-feira (8) ao público. A plataforma Bem Brasileiro foi organizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Entre os documentos, há fotos, vídeos, arquivos em texto e publicações variadas sobre os 60 bens imateriais registrados pelo Iphan, desde que essa categoria de reconhecimento foi criada, há exatos 25 anos.

Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 –IPrinte da plataforma do IPHAN, bem brasileiro. Print Iphan
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 –Plataforma Bem Brasileiro. Foto: Print Iphan 

O presidente do Iphan, Leandro Grass, destacou que, entre os bens, estão formas de expressão e celebrações como o Círio de Nazaré, o forró, o carimbó, o maracatu e o chorinho.

“Essa plataforma agora lançada vai facilitar o acesso das pessoas para entenderem o que são esses bens. E principalmente poderem se engajar na salvaguarda e na preservação das comunidades”, argumentou Grass.

Segundo o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, Deyvesson Gusmão, o objetivo do Bem Brasileiro é disponibilizar informações públicas para o cidadão.  

No público-alvo, estão pesquisadores,  estudantes e os detentores do patrimônio imaterial, que passaram a buscar por informações diversas. “E isso é o reflexo da nossa sociedade. É nossa história".

A plataforma foi desenvolvida pelo Iphan em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e o Laboratório de Inteligência de Redes da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília (FCI/UnB). 

A plataforma traz também, por exemplo, uma relação de agentes dedicados aos bens que constituem o patrimônio imaterial nos diversos territórios do país, como mestres, grupos culturais e organizações parceiras do Iphan na preservação e promoção desse patrimônio, com seus respectivos meios de contato.

Relacionadas
Grupo de capoeira do Centro Cultural Sol Nascente da Cidade Satelite de Ceilandia (DF), faz durante aula inaugural do segundo grupo de alunos inscritos no Projovem-DF Foto: Elza Fiúza/ABr
SP reúne sabedoria e celebrações no 1º Festival de Cultura Popular
Brasília (DF), 08/10/2025 – Escola Municipal Ginásio Emilinha Borba em Nova Sepetiba. Este momento foi da ultima edição. O evento final do projeto. Foto: Alkebulan /Divulgação
Projeto leva batalha de poesias a escolas públicas do Rio de Janeiro
Edição:
Carolina Pimentel
bens imateriais Iphan
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 –Itaipu apresenta barco 100% hidrogênio verde que será lançado na COP30. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
Meio Ambiente Itaipu apresenta barco movido a 100% hidrogênio verde
qua, 08/10/2025 - 17:03
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
Esportes Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia
qua, 08/10/2025 - 16:45
Brasília (DF) 08/10/2025 - No meio da viagem de 3,5 mil quilômetros, o geógrafo e educador ambiental Leandro Costa faz uma parada em Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Ambientalista promove educação em viagem de bicicleta do Rio a Belém
qua, 08/10/2025 - 16:26
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível
qua, 08/10/2025 - 16:24
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Cultura Acervo digital reúne mais de 2 mil documentos de bens imateriais
qua, 08/10/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão
qua, 08/10/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo