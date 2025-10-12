logo ebc
Arcebispo de Aparecida pede que políticos eleitos votem pelos pobres

Religioso estava ao lado de Geraldo Alckmin na celebração católica
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 12:24
São Paulo
São Paulo (SP), 12/10/2025 - Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida (SP), durante missa solene no Dia de Nossa Senhora de Aparecida. Frame: Reprodução/Santuário Nacional de Aparecida
© Reprodução/Santuário Nacional

Durante a pregação deste domingo (12), o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, pediu para que os políticos que foram eleitos pelo povo votem por leis que sejam favoráveis aos pobres. O discurso foi feito durante a missa das 08h da manhã no Santuário Nacional de Aparecida (SP), em celebração a Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, cujo dia é comemorado sempre em 12 de outubro.

A celebração católica foi acompanhada presencialmente pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin.

"Para muitos, os pobres são invisíveis, não se vê, não se tem sensibilidade. Para outros, são criticados, chamados de vagabundos. Para outros, não se importam com os pobres. Que a Mãe Aparecida nos ajude e que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres", disse o arcebispo, sendo bastante aplaudido pelo público presente.

Em sermão, Brandes também pediu para que Nossa Senhora Aparecida interceda para diminuir as desigualdades do país. "Vamos pedir duas esperanças para o povo brasileiro. Primeiro, a diminuição da pobreza. Quando diminui a pobreza, nós vamos experimentando o que é a paz, o que é a convivência e o que é vida. A segunda esperança é que diminuam as desigualdades sociais, que são muitas, mas é possível diminuí-las", disse Brandes.

Durante a homilia, o arcebispo também pediu que os católicos quebrem “as correntes das ideologias”.

“Eu tenho correntes que me amarram. Você também tem correntes, se for sincero. Vamos quebrar as correntes das ideologias, do mal, do álcool, das drogas e de tantas outras correntes”, convocou.

Roma

Amanhã (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé. Lula viajou ontem (11) para Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e de uma série de encontros relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Em entrevista após a missa, Alckmin falou sobre a viagem de Lula.

"Acho que este será um encontro importante para a paz, para a diminuição da pobreza no mundo e erradicação da fome."

Questionado sobre o sermão feito hoje pelo arcebispo, Alckmin disse, depois de citar um versículo da Bíblia, que "é preciso olhar para aqueles que sofrem". 

"Acho que nós avançamos. Diminuímos a pobreza, saímos do Mapa da Fome. Mas essa é uma tarefa que nunca vai terminar. É importante cada dia avançarmos mais no sentido de melhorarmos a qualidade de vida da nossa população", disse. 

Dia da Padroeira

A celebração do dia da padroeira do Brasil é um dos momentos mais festejados pelos católicos brasileiros. Neste ano, de acordo com um levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), eram esperados 450 mil visitantes durante a Festa da Padroeira, realizado no Santuário Nacional, em Aparecida, interior paulista. Desse total, disse o arcebispo, cerca de 40 mil pessoas são romeiros, pessoas que viajam até lá, geralmente à pé, para cumprir uma promessa, agradecer ou pedir uma graça. “Com pés machucados, eles não perderam a esperança e chegaram”, afirmou Brandes.

A secretaria de turismo estima que a Festa da Padroeira, em Aparecida, deve gerar R$ 168,8 milhões em movimentação financeira direta.

