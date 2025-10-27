Caminhos da Reportagem homenageia os 90 anos de Mauricio de Sousa

A TV Brasil exibe nesta segunda-feira (27), às 23h, um novo episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema “Mauricio 90: desenhando o Brasil”. A atração homenageia o legado e a contribuição do quadrinista responsável por histórias que fazem parte do imaginário cultural brasileiro, como a Turma da Mônica.

Natural da região metropolitana de São Paulo, Mauricio de Sousa começou a desenhar ainda na infância, mas foi na vida adulta, depois de trabalhar como repórter policial no jornal Folha da Tarde, que desenvolveu a habilidade de transformar histórias em traços.

Em entrevista à TV Brasil em 2013, o autor explicou que ele mesmo foi a inspiração para suas primeiras histórias.

“Eu falava do meu cachorrinho, da vida que tive quando era garoto... E colocava nos jornais, que eram publicações de adulto”, recorda.

Quatro anos depois da primeira tirinha, em 3 de março de 1963, surgiu sua personagem mais famosa: Mônica, inspirada em uma de suas filhas, de mesmo nome. O Caminhos da Reportagem traz uma entrevista de 2016 com a empresária Mônica Spada e Souza, que ressaltou como o desenho se tornou tão presente no imaginário dos brasileiros.

“As histórias dos anos 70 contam um pouco como era a sociedade, as crianças. E a mesma coisa foi acontecendo ao longo do tempo. A gente faz parte do Brasil, a gente faz parte da cultura”, afirma.

Em 1970, foi publicada pela Editora Abril a primeira revista em quadrinhos de “Mônica e sua turma”. Desde então, Mauricio de Sousa criou um verdadeiro universo, com mais de 400 personagens. Fã da obra do autor, o personal trainer Vini Gomes começou a ler por influência dos pais. “Faz parte de quem eu sou, da cultura que eu tenho, da experiência que tive, das minhas vivências", diz.

Para Giulia Ebohon, que atua como coordenadora de conteúdo de publishing na Mauricio de Sousa Produções (MSP Estúdios), a Turma da Mônica conecta diferentes infâncias.

“A minha versão criança estaria muito orgulhosa de me ver trabalhando aqui, num lugar que tem tudo a ver com cultura”, explica.

Exemplo familiar

Mauricio de Sousa viu nos filhos e filhas a inspiração para suas histórias. Com a desenhista Alice Takeda, com quem é casado há 50 anos, teve três filhos: Marina, Mauro e Mauricio. Atualmente, Alice é diretora executiva da MSP Estúdios e exalta os valores do companheiro de jornada.

“É uma pessoa muito generosa, que abraça alguém que precisa. Na convivência com ele, aprendemos muito”, revela.

Com o tempo, os personagens da Turma passaram a fazer parte de diversos universos. Eles cresceram e enfrentam agora os dilemas da adolescência na série de publicações “Turma da Mônica Jovem”, inspirada nos mangás japoneses. Dos quadrinhos, foram parar em um parque — o “Parque da Mônica”, reinaugurado há dez anos. Filmes como Laços, lançado em 2019, e Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, deste ano, trazem novos ares para a Turma, assim como as histórias feitas para as redes sociais, como os “Cortes do Chico”.

Além disso, pela primeira vez, o quadrinista ganha uma biografia própria nos cinemas. O filho Mauro Sousa, também diretor executivo da MSP Estúdios, é quem interpreta o pai. “Eu diria que foi, com certeza, a experiência mais intensa, emocionante e inesquecível da minha vida. Eu achava o meu pai bastante persistente por ter chegado onde chegou. Percebi que ele é muito mais do que eu imaginava”, diz.

Novos projetos

O programa da TV Brasil também apresenta novo material que celebra os 90 anos de Mauricio de Sousa. A publicação “MSP 90” reúne quadrinistas que, com seus traços, buscam representar os personagens e as histórias do autor.

Uma das artistas convidadas é a ilustradora e quadrinista Helô D’Angelo. Para ela, além de uma honra, participar da publicação é uma forma de demonstrar a diversidade dos quadrinhos brasileiros. “Eu acho que a importância dessa diversidade é imensa, porque você vai trazer artistas de diversas origens geográficas, sociais, de gêneros diferentes, para apresentar suas visões sobre os personagens”, enfatiza.

Em entrevista ao canal público, em 2015, Mauricio afirmou: “Artista não se aposenta. Artista vira estrelinha e continua iluminando, de alguma maneira, algum pedaço por aí”.