Cantor pioneiro do neo-soul, D'Angelo morre aos 51 anos

Ele lançou sua carreira na década de 1990
Jasper Ward - Reuters
Publicado em 14/10/2025 - 18:31
Washington
Cantor D'Angelo 20/05/2015 Reuters/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
© REUTERS/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
Reuters

O artista de R&B vencedor do Grammy D'Angelo, pioneiro da música neo-soul, morreu aos 51 anos de idade nesta terça-feira "após uma prolongada e corajosa batalha contra o câncer", de acordo com reportagens da mídia citando uma declaração da família.

"Estamos tristes que ele só possa deixar memórias queridas com sua família, mas somos eternamente gratos pelo legado de música extraordinariamente comovente que ele deixa para trás", disse sua família em um comunicado a vários veículos de comunicação, acrescentando que "a estrela brilhante de nossa família diminuiu sua luz para nós nesta vida".

A notícia de sua morte causou comoção em toda a mídia social, com fãs e colegas artistas compartilhando tributos que refletem a influência que ele teve em suas vidas e músicas.

O rapper norte-americano Doja Cat o descreveu como "uma verdadeira voz da alma e inspiração para muitos artistas brilhantes da nossa geração e das gerações futuras".

D'Angelo, nascido Michael Eugene Archer, lançou sua carreira na década de 1990 com seu álbum de estreia Brown Sugar, que alcançou o quarto lugar na lista dos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop da Billboard em 1995. A música do álbum Lady alcançou o top 10 do Hot 100 da Billboard, e as músicas Cruisin" e a faixa-título, Brown Sugar, foram aclamadas pela crítica.

Em 2020, a Rolling Stone aclamou Brown Sugar como um dos melhores álbuns de todos os tempos, chamando-o de "uma fusão visionária do soul dos anos 1970 e R&B dos anos 1990 que abriu caminho para o neo-soul". A revista classificou o álbum na posição 183 de 500.

D'Angelo lançou dois outros álbuns de estúdio durante sua vida: Voodoo, em 2000, e Black Messiah, em 2014. Seu segundo álbum ficou duas semanas em primeiro lugar na lista dos 200 melhores da Billboard. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com outros artistas notáveis do R&B e do neo-soul, como Erykah Badu e Lauryn Hill, em seu álbum de estreia aclamado pela crítica, The Miseducation of Lauryn Hill, de 1998.

D'Angelo também ficou conhecido como um símbolo sexual por seu sucesso de 2000, Untitled (How Does It Feel), no qual lançou um vídeo popular que o mostrava sem camisa. Esse foi um título que D'Angelo rejeitou amplamente, dizendo que preferia se concentrar em sua música.

Vencedor de quatro prêmios Grammy e 14 vezes indicado, D'Angelo é considerado por muitos críticos como um dos maiores cantores de todos os tempos.

“Poucos cantores modernos exibem tão livremente suas raízes religiosas — mas, em vez de ser espalhafatoso, seu fraseado é frequentemente contido, construindo pacientemente até gritos ardentes que poderiam fazer até a mais rígida senhora da igreja se sentir positivamente pecadora”, escreveu a Rolling Stone sobre ele em 2023.

“E com arranjos que refletem e enriquecem suas melodias vocais, o fraseado sutil de D’Angelo torna sua música profundamente duradoura, assim como seu lindo instrumento natural.”

D'Angelo, que havia se tornado mais recluso nos últimos anos, faleceu meses após a morte da cantora Angie Stone, com quem compartilhava um filho. Ele tinha outros dois filhos.

 

*É proibida a reprodução deste conteúdo

