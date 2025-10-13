Diretora da EBC é agraciada com Prêmio Amigos do Cinema Infantil

A diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, recebeu no sábado (11), o Prêmio Amigos do Cinema Infantil, como reconhecimento da relevância da programação infantil exibida pela TV Brasil. A homenagem, oferecida pela 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, também enaltece o lançamento, pela emissora, de diversos editais focados neste público.

Segundo Pellegrino, esta é uma honraria para "um trabalho coletivo, tanto de programação infantil quanto de curadoria para essa programação, além do investimento com o recurso digital do edital Seleção TV Brasil”.

“É a glória em vida. Eu digo que é a glória em vida porque a Mostra [de Cinema Infantil de Florianópolis] é a mais antiga voltada para o público infantil do país. Se existe uma cena especial para receber o Prêmio de Amiga do Cinema Infantil, é esta. Estou muito feliz e grata. E divido esse prêmio com toda a equipe que trabalha diariamente para que a gente alcance essa relevância”, comemorou.

Hoje, a TV Brasil é a TV aberta que oferece o maior conteúdo com programação infantil entre os canais brasileiros. No ar com 33 horas semanais, a faixa TV Brasil Animada é referência na exibição de animações nacionais de qualidade para crianças e adolescentes. O conteúdo distribuído pela TV Brasil de segunda a sexta, das 7h às 12h30, combina produções em diferentes formatos, linguagens e estilos que fomentam aprendizado e entretenimento.

A exibição de conteúdos infantis na emissora pública garante o acesso democrático a produções que estimulam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. A TV Brasil prioriza programas que promovem valores como cidadania, diversidade, inclusão e respeito às diferenças, oferecendo uma alternativa de qualidade em meio a um cenário com opções comerciais.

Atualmente, a retomada dos editais públicos e o fortalecimento de políticas públicas audiovisuais revelam o potencial da produção brasileira voltada para o público infantil. A TV Brasil lançou neste ano a Seleção TV Brasil, edital de R$ 110 milhões, dos quais R$ 30 milhões serão investidos em projetos infantis e infantojuvenis.

A TV Brasil Animada inclui obras aclamadas pelos telespectadores mirins e seus pais como as conhecidas animações Galinha Pintadinha Mini, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Meu AmigãoZão, Peixonauta e O Show da Luna!.

As atrações do canal oferecem diversão à criançada e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os desenhos animados em cartaz na telinha da TV Brasil incentivam o desenvolvimento dos jovens a partir de temas lúdicos que estimulam a criatividade.

A sessão infantil conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da faixa é a ausência de publicidade que promova o consumismo.

A TV Brasil apresenta desenhos como Sonhos e Sapatilhas, Palaloos e Lupita no Planeta de Gente Grande na faixa de programação infantil TV Brasil Animada. Essas atrações para a criançada são alguns dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações nacionais de qualidade para as novas gerações, o canal busca estimular novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

TV Brasil Play

As crianças ainda têm a possibilidade de conferir inúmeras produções infantis apresentadas pela emissora pública sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a muitos conteúdos temáticos para essa faixa etária.

A plataforma de streaming do canal permite acesso a uma seleção de animações, seriados e programas educativos a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como acompanhar esse farto conteúdo audiovisual de qualidade.

O acervo disponível no app reúne grandes opções de entretenimento com animações diversificadas como as atrações nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem, além de séries como Dango Balango, entre outras obras.

Além dos desenhos, o TV Brasil Play oferece conteúdos produzidos pela própria emissora que destacam assuntos como música e literatura. O streaming disponibiliza os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos.

Premiação

O Prêmio Amigos do Cinema Infantil foi criado em 2005 para homenagear pessoas que ajudam a desenvolver o cinema para crianças e jovens no Brasil. Já foram contemplados nomes como o cartunista Ziraldo, o poeta Manoel de Barros e a diretora do Festival Internacional de Cinema Infantil, o FICI, Carla Camurati, entre outros.