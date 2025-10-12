logo ebc
Escritora Taís Espírito Santo é a entrevistada do Conversa com o Autor

Rádio MEC celebra Dia das Crianças com programa especial neste domingo
Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 07:46
Brasília
Brasília (DF) 10/10/2025 – Conversa com o Autor celebra Dia das Crianças com papo sobre literatura infantojuvenil. Foto: Rádio MEC
Um papo sobre literatura infantil com a escritora, assessora literária, gestora, professora de escrita criativa e roteirista Taís Espírito Santo é o que o Conversa com o Autor, da Rádio MEC, leva ao ar, às 12h30 deste domingo (12), data em que é celebrado o Dia das Crianças.  

Na entrevista conduzida pela jornalista Katy Navarro, Taís fala de seu contentamento ao lançar Ashanti, nossa pretinha, livro infantil com uma história que cativa pela força da personagem e a representatividade para outras crianças. No bate-papo, a escritora destaca a personagem Ashanti, menina negra muito esperada na família.

A obra é uma celebração do amor e da ancestralidade dentro de uma família negra, com foco em um pai presente e atencioso. Taís revela que a publicação é uma homenagem ao seu pai e a todos os pais que participam ativamente da vida de seus filhos.

Além disso, a autora explica que o livro busca suprir a necessidade de representatividade de famílias negras em histórias infantis, mostrando que elas também são repletas de amor e afeto. Ela acredita que é uma leitura em que as crianças podem encontrar identificação e a possibilidade de se sentirem amadas e representadas no mundo.

Em 2017, Taís Espírito Santo participou da coletânea Olhos de Azeviche: dez escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, da Editora Malê. É conselheira do Instituto As Josefinas, além de ministrar oficinas de escrita criativa para mulheres, população quilombola e LGBTQIAPN+. Atua também como professora de escrita na ONG Ser Cidadão e criou a produtora Òrun Aiyé, de pretos e para pretos, agraciada com o Prêmio Ubuntu Origens.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

A Rádio MEC pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Ouvintes

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

