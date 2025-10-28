logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Exposição imersiva revela memória do povo Mura, originário da Amazônia

Mostra pode ser vista até 11 de novembro
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 08:48
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação
© Humberto Salgueiro/Divulgação

A exposição "Amazônia Imersiva: narrativas indígens", aberta nessa segunda-feira (27) no Centro de Realidade Estendida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mostra a história e vivências do povo indígena Mura, originário da Amazônia. O projeto é gratuito e foi idealizado por Humberto Salgueiro, ex-aluno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com criação dos alumnis da instituição de ensino, os músicos e irmãos Darlison e Lucas Meireles, descendentes do povo Mura que vivem no norte do Paraná.

A exposição poderá ser visitada até o dia 11 de novembro.

“A gente uniu esse intercâmbio cultural de trazer lá do norte do estado a história do povo Mura, aqui para Curitiba”, disse Salgueiro à Agência Brasil. “A gente tem sessões o dia inteiro, das 9h às 21h”.

Quem quiser participar dessa experiência deve acessar o site oficial do evento e agendar a data e o horário da sessão. A classificação etária é livre.

Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação
Exposição Amazônia Imersiva - Foto Humberto Salgueiro/Divulgação

A realização é da produtora Click Arte Cultura e Educativos e do coletivo Puxirum, que significa trabalho coletivo, na língua Mura.

“O nome Puxirum que a gente traz no projeto é sobre um mutirão, um coletivo. A gente traz essa história, passada de gerações a gerações, porque é uma herança do povo Mura”. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. ‘É um projeto financiado pelo estado do Paraná”.

Tecnologia imersiva

A exposição reúne a tecnologia imersiva junto com os conhecimentos dos irmãos Meireles, projeção 360º, cenografia e iluminação especiais “e também cheiros da floresta”, destacou Humberto Salgueiro.

“Então, a gente trouxe essa experiência sensorial de várias formas”. A iluminação interage com o som. “A gente monta a floresta, tem a cenografia das plantas. A iluminação começa diurna”.

Com isso, os sons vêm do teto, das paredes; ouvem-se cantos de pássaros e sons de animais diurnos. De repente, com o entardecer e a noite, os sons mudam. Aparecem grilos, animais noturnos.

“A gente trouxe essa experiência para as pessoas verem e sentirem um ambiente bem diferente do que estão acostumadas”. A mostra aborda também a chegada dos europeus à Amazônia, o que ocorre com os Mura, e a dispersão desse povo.

Os idealizadores pretendem levar a exposição sobre o povo Mura para outras regiões do Paraná, em primeiro lugar, e também para outros locais do Brasil. “Acho que esse projeto pode expandir e trazer mais culturas para dentro dele”. Salgueiro acredita que a ajuda da tecnologia pode facilitar muito o conhecimento sobre os povos originários da Amazônia. “Às vezes, fica muito mais atrativo as pessoas quererem participar de uma atração imersiva e conhecer esses povos originários, ribeirinhos, essa cultura que o nosso Brasil tem. É importante valorizar a cultura brasileira”.

Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação
Exposição Amazônia Imersiva mostra história do povo Mura, da Amazônia. Foto Humberto Salgueiro/Divulgação

O povo Mura ainda vive na Amazônia, em especial na localidade de Autazes, no estado do Amazonas, próximo ao Rio Madeira. A exposição tem o objetivo ainda de ser um instrumento de educação ambiental e valorização da cultura indígena. Na abertura da exposição, estudantes de escolas públicas ficaram entusiasmados com o cheiro dos ambientes, das plantas, e puderam conhecer ao vivo alguns elementos da natureza, como a árvore Pau-brasil, símbolo do país. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/10/2025 - Exposição Paiter Suruí, Gente de Verdade. Um projeto do Coletivo Lakapoy, no IMS Paulista. Foto: Maria Clara Villas/IMS
Mostra em São Paulo traz cotidiano do povo indígena paiter suruí
Logo da Agência Brasil
Justiça decide a favor do povo mura em ação sobre demarcação
Edição:
Graça Adjuto
exposição povo Mura Amazônia UFPR
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 25/02/2025 - Agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação/Arquivo
Geral Operação prende 23 pessoas nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio
ter, 28/10/2025 - 09:51
Secretário-geral da ONU, António Guterres
Internacional Guterres alerta para "consequências devastadoras" da alta de 1,5ºC
ter, 28/10/2025 - 09:11
Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação
Cultura Exposição imersiva revela memória do povo Mura, originário da Amazônia
ter, 28/10/2025 - 08:48
Brasília (DF), 21/10/2025 - Deputada Federal Tábata Amaral, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje do DR com Demori
ter, 28/10/2025 - 08:22
brasil, inglaterra, amistoso
Esportes Seleção feminina defende supremacia sobre Itália em novo amistoso
ter, 28/10/2025 - 07:48
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
ter, 28/10/2025 - 07:33
Ver mais seta para baixo