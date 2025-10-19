Fernanda França aborda desafios da mulher no Conversa com o Autor

O programa Conversa com o Autor que a Rádio MEC transmite neste domingo (19), às 12h30, apresenta uma entrevista inédita com a escritora Fernanda França de Oliveira. Ao longo do bate-papo com a jornalista Katy Navarro, a convidada fala sobre seus livros mais recentes e aponta as dificuldades que suas personagens femininas enfrentam para conseguir voz na sociedade hoje.

Segundo Fernanda, a mulher vive hoje condicionada a seguir em “caixinhas” que foram preparadas como num roteiro. A autora destaca a “caixinha” de mãe, esposa ou responsável pelas tarefas da casa, e as culpas que a mulher acaba carregando na vida, mesmo que não seja culpada.

No livro Se não fosse esse maldito desejo de liberdade, Fernanda traz uma narrativa humana sobre questões que afligem milhares de mulheres no Brasil. Seus livros não são apenas ficção, são espelhos de realidades que revelam os desafios femininos na sociedade atual.

A obra mergulha na crise existencial de Ilana, personagem que encarna as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostram que 75,7% dos divórcios no Brasil são iniciados por mulheres. A narrativa captura com precisão a insatisfação conjugal relatada por 68% das mulheres em uniões instáveis, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e o crescimento de 47% na procura por terapia de casal nos últimos anos, conforme dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

Já em Palavras que guardei para minha filha, Fernanda aborda, com rara delicadeza, a complexa questão da maternidade não realizada, tema que afeta aproximadamente 8 milhões de brasileiras. O livro traz a jornada de uma mãe infértil até o encontro com sua filha, de antes da gravidez até a travessia do puerpério, com passagens curativas por sua memória e ancestralidade.

Fernanda França de Oliveira é de Sete Lagoas, em Minas Gerais, mas está radicada no Rio de Janeiro. É servidora pública de carreira e desenvolveu diversas habilidades na escrita, tendo lançado três obras individuais e participado de diversas antologias premiadas.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

