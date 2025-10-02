logo ebc
Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas

Mais de 1 mil composições de todo o país participam do concurso
Publicado em 02/10/2025 - 20:38
Brasília
O 16º Festival de Música da Rádio Nacional registrou 1.068 músicas inscritas em todo o país, número recorde entre as edições do evento. O prazo para inscrições foi encerrado na última terça-feira (30). 

Todos os estados brasileiros estão representados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. As músicas selecionadas pelo público e pelo júri passarão a tocar na programação da Rádio Nacional FM.

“Cada edição revela artistas que muitas vezes encontram aqui a sua primeira grande oportunidade. Isso fortalece não só a emissora, mas também a cena musical brasileira. Esse recorde de inscrições mostra a confiança dos artistas na força da Nacional e a conexão que temos com o público em todo o país”, declara o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.  

O Festival visa revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço na programação da Rádio Nacional FM para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores.

As gravações das músicas concorrentes devem ter identificação com o perfil musical da emissora e o idioma das músicas com letra deverá ser obrigatoriamente o português.

Etapas

Nesta primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para avançarem no festival. As obras passarão por uma Comissão Julgadora composta por representantes da Rádio Nacional e jurados convidados.

Posteriormente, as canções escolhidas serão transmitidas pela Rádio Nacional FM e submetidas à votação pela internet, no período de 13 de outubro a 30 de novembro. A música mais votada nesta primeira etapa de votação online estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival.

Na etapa final do festival, a mesma Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Rádio Nacional entre 1º e 12 de dezembro.

Ao todo, as 12 canções finalistas concorrerão aos prêmios nas categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Para a divulgação dos vencedores do 16º Festival de Música da Rádio Nacional nas diversas categorias, a emissora promoverá um evento com transmissão online, que contará com a participação dos representantes das 12 finalistas.

