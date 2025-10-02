logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival do Rio começa nesta quinta com 300 filmes na programação

Curtas e longas serão exibidos em mais de 20 salas na capital
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 11:12
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Retrato da cantora Fernanda Abreu, que lança o filme Fernanda Abreu - Da Lata 30 anos, o Documentário, no Festival do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Começa nesta quinta-feira (2/10), no Rio de Janeiro, a 27ª edição do Festival do Rio, um dos principais eventos de cinema do país, que neste ano traz 300 filmes em sua programação, entre curtas e longas-metragens que serão exibidos em mais de 20 salas de cinema da capital. Um dos maiores mercados de cinema, o Rio Market, também vai movimentar a cidade.

Em ano marcado por vitórias para o cinema nacional, como Globo de Ouro, Oscar e prêmios em Cannes, o festival apresenta 120 títulos brasileiros, sendo a maior parte ainda inédita nas salas de cinema.

As mostras Panorama Mundial, Expectativa, Itinerários Únicos e Midnight Movies apresentam 180 títulos internacionais, com obras que se destacaram internacionalmente em grandes festivais.

Com estreia no Festival do Rio, a cantora Fernanda Abreu traz para as telas o documentário Da Lata 30 anos. Ela conversou com a Agência Brasil.

Agência Brasil : Como nasceu a ideia de transformar aquele material de 1995 em documentário?
Fernanda Abreu: A ideia surgiu porque o diretor Paulo Severo, meu amigo desde os anos 80, acompanhou tudo, as gravações do disco no Rio e em Londres, a sessão de capa com Walter Carvalho, clipes e parte da turnê. Ele tinha esse material riquíssimo e inédito. Decidimos costurar um roteiro com mais de 30 depoimentos de gente que esteve comigo naquela época.

Agência Brasil: Quem participa desse reencontro em forma de filme?
Fernanda Abreu: Muita gente! Hermano e Herbert Viana, Lenine, Pedro Luís, Charles Gavan, Débora Couker, Cláudia Kopke, além de músicos, arranjadores e produtores do disco. O documentário mostra não só a música, mas também dança, fotografia, artes visuais e o contexto do Brasil e do Rio de 1995.

Agência Brasil:  Além do filme, você está lançando o álbum em vinil e um livro de arte. O que o público vai encontrar?
Fernanda Abreu: O livro traz fotos do Walter Carvalho daquela época e atuais, textos de Marcelo Tas, Hermano Vianna, Fausto Fawcett, Letrux, Rogério S. e muito material de memorabilia: ingressos, crachás, cartazes, figurinos que ainda guardo. É um mergulho no universo do Da Lata.

Agência Brasil: E revisitar esse material, 30 anos depois, trouxe alguma surpresa?
Fernanda Abreu: O que mais me impressionou foi perceber que o disco não envelheceu. Ele continua atual na mistura de samba com funk carioca, que estava apenas nascendo. Também reencontrar objetos, registros de shows fora do Brasil, como Montreux, e matérias de jornais me emocionou muito.

Agência Brasil: O documentário chega justamente em um momento forte para o cinema brasileiro. Como você enxerga isso?
Fernanda Abreu: Acho espetacular. Nosso cinema é um sobrevivente, já passou por altos e baixos, mas hoje tem diretores incríveis e muitos roteiros potentes. Estamos ganhando prêmios, de Oscar a Veneza, e isso prova que cultura gera inspiração e também movimenta a economia. Para mim é um orgulho estrear no audiovisual com esse projeto.

Agência Brasil: O funk aparece como um fio condutor no Da Lata. Que papel ele tem nessa história?
Fernanda Abreu: Nos anos 90, o Rio vivia violência, mas também inovação: computadores, samplers, estúdios pequenos e o funk nascendo. Eu fui a bailes em 1989, fiquei fascinada e trouxe isso para a minha música. O Da Lata reafirma essa mistura, do samba ao funk, no meu jeito pop. Foi importante não só para minha carreira, mas para a estética da música brasileira.

Agência Brasil: Você já previa a força do funk, mas ainda existe preconceito?
Fernanda Abreu: Sim, desde 1995 eu dizia que o funk daria muito o que falar. Hoje temos Anitta, Ludmilla e tantas outras, mas o preconceito continua, principalmente das elites. É preciso entender que o Brasil também é a favela, o asfalto, a cultura popular. Só assim teremos uma representação verdadeira do país.

A programação oficial do Festival do Rio que vai até o dia 12 de outubro no site.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/09/2025 – escritora Scholastique Mukasonga Festival Literário em Araxá faz homenagens a autores africanos e brasileiros. Foto: @alnereis/Divulgação
Autores africanos e brasileiros serão homenageados em Araxá
São Paulo (SP), 09/03/2025 - Carnaval 2025 - Sambódromo do Anhembi, desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo. Escola de Samba Rosas de Ouro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Governo quer transformar escolas de samba em pontos de cultura
Brasília (DF), 29/09/2025 – CINE BH BALANÇO FESTIVAL Foto: ANNA KARINA DE CARVALHO/Divulgação
Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH
Edição:
Maria Claudia
Festival do Rio documentário Da Lata 30 anos Fernanda Abreu Entrevista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
qui, 02/10/2025 - 11:46
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Retrato da cantora Fernanda Abreu, que lança o filme Fernanda Abreu - Da Lata 30 anos, o Documentário, no Festival do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Festival do Rio começa nesta quinta com 300 filmes na programação
qui, 02/10/2025 - 11:12
Brasília (DF) 17/10/2023 – O ministro da Fazenda,Fernando Haddad deixando o ministério após reuniões internas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia Haddad comemora aprovação da isenção do IR na Câmara: "foi um golaço!"
qui, 02/10/2025 - 11:11
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Chancelaria israelense diz que integrantes de flotilha estão seguros
qui, 02/10/2025 - 10:48
Brasília (DF), 01/10/2025 – 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Conferência de Mulheres aprova propostas de políticas públicas
qui, 02/10/2025 - 10:11
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Geral Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais
qui, 02/10/2025 - 10:03
Ver mais seta para baixo