Cultura

Festival do Rio mostra força e a diversidade do cinema nacional

Evento exibiu mais de 300 filmes ao longo de dez dias
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 08:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2025 – Abertura da 27° edição do Festival do Rio, no cinema Odeon. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Cine Odeon, no centro do Rio, foi palco de uma noite de consagração neste domingo (12). O encerramento da 27ª edição do Festival do Rio, foi apresentado pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes e contou com o retorno dos prêmios do voto popular.

O evento reuniu artistas, produtores e cinéfilos em uma celebração que confirmou a força e a diversidade do cinema brasileiro. Ao longo de dez dias, o festival exibiu em clima de maratona, mais de 300 filmes e atraiu cerca de 140 mil pessoas que lotaram as salas de cinema e diversos filmes passaram pelo tapete vermelho da festa, marcando um recorde de público e consolidando-se como um dos principais encontros audiovisuais da América Latina.

A diretora do festival, Ilda Santiago, comemorou a vitalidade desta edição: “O Festival do Rio segue como um espaço essencial para o cinema brasileiro e para o encontro entre realizadores e plateia. É uma festa da diversidade de olhares e vozes do audiovisual”, afirmou.

Neste ano, em que o país ainda celebra o Oscar de Ainda Estou Aqui, o cinema nacional foi o grande protagonista. Das produções exibidas, 120 eram brasileiras, distribuídas entre mostras competitivas, estreias e retrospectivas.

Na principal mostra competitiva do evento, o Troféu Redentor de Melhor Longa de Ficção foi para Pequenas Criaturas, da brasiliense Anne Pinheiro Guimarães. A diretora, ainda emocionada após o anúncio, falou à Agência Brasil sobre o significado da conquista.

“Foi muito emocionante. Eu ainda estou me acostumando com a ideia. Esse prêmio é da equipe toda. O filme nasceu há mais de dez anos, quando me tornei mãe e comecei a revisitar memórias da infância e da minha mãe. É uma obra sobre maternidade, saudade e o tempo.”

O longa, que teve estreia mundial no festival, será lançado nos cinemas no primeiro semestre de 2026, com distribuição da Filmes do Estação.

A distribuidora Adriana Rattes celebrou o impacto positivo da recepção do público: “A reação nas sessões foi um ótimo termômetro. Pequenas Criaturas chegou discretamente e conquistou o público. É uma honra distribuir um filme tão delicado e potente.”

Apolo marca estreia de Tainá Müller na direção

O prêmio de Melhor Documentário foi para Apolo, dirigido por Tainá Müller e Ísis Broken. Em sua estreia atrás das câmeras, Tainá comemorou o reconhecimento: “É uma emoção imensa e uma validação muito importante. Apolo fala sobre diversidade e sobre dar voz a quem é marginalizado. Ganhar esse prêmio no Dia das Crianças tem um simbolismo muito forte.”

A atriz, conhecida por papéis marcantes em séries e novelas, destacou ainda o desejo de ampliar sua trajetória como autora e realizadora: “Sempre quis ter uma voz mais autoral. Esse prêmio reforça que podemos ocupar outros espaços dentro do audiovisual.”

O longa Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, foi um dos grandes vencedores da noite, como o Melhor Filme Brasileiro no Prêmio Félix e Melhor Roteiro na Première Brasil.

Klara Castanho foi eleita Melhor Atriz por #SalveRosa, enquanto Gabriel Faryas recebeu o prêmio de Melhor Ator por Ato Noturno.

Entre os documentários, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, recebeu o Prêmio Especial do Júri e o Voto Popular.

Leandra Leal e Ângela Leal foram homenageadas com o Prêmio Especial do Júri por Nada a Fazer. “Este filme é uma declaração de amor à minha mãe e à fé que tenho na arte como transformação”, disse Leandra no palco.

A emoção também marcou o discurso da atriz Ana Flavia Cavalcanti, vencedora de Melhor Atriz na mostra Novos Rumos por Criadas: “Minha mãe fez muita faxina para eu estar aqui. Este prêmio é dela também.”

A diversidade foi outro ponto de destaque. Diva Menner, premiada como Melhor Atriz Coadjuvante por Ruas da Glória, afirmou: “Sou uma travesti preta e dedico este prêmio às minhas ancestrais que não tiveram as mesmas oportunidades.”

A presença feminina se fez sentir em praticamente todas as categorias. Diretoras como Anne Pinheiro Guimarães, Suzanna Lira (#SalveRosa), Mini Kerti (Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui) e Cíntia Domit Bittar (Virtuosas) reafirmaram a potência das narrativas conduzidas por mulheres. Suzanna Lira, que venceu o Voto Popular de Melhor Longa de Ficção, lembrou a trajetória de resistência.

“Há 15 anos ganhei o voto popular com Positivas e isso mudou minha vida. Ver o público novamente abraçando o cinema brasileiro é uma felicidade imensa.”

Nos bastidores, o clima era de celebração. A assessora de imprensa Anna Luiza Müller, que acompanhou produções desde a retomada do cinema nacional nos anos 1990, destacou o entusiasmo renovado: “A energia em torno dos filmes brasileiros tem sido impressionante. O desafio agora é garantir continuidade e ampliar o alcance do nosso cinema.”

O ator Vinícius de Oliveira, revelado em Central do Brasil, voltou ao festival com o longa internacional Quase Deserto, rodado em Detroit. “É emocionante estar aqui tantos anos depois, com o mesmo amor pelo cinema brasileiro”, afirmou.

Filmes estrangeiros

Além da mostra nacional, o festival ampliou horizontes com novas categorias de voto popular para filmes estrangeiros. O Prêmio Félix Internacional consagrou A Sapatona Galáctica (Lesbian Space Princess), das australianas Leela Varghese e Emma Hough-Hobbs, enquanto o brasileiro Allan Ribeiro levou Melhor Documentário por Copacabana, 4 de Maio.

Com sessões esgotadas, debates e encontros de mercado no RioMarket, o Festival do Rio reafirmou seu papel como espaço de resistência e de encontro entre gerações do audiovisual.

Para Walkiria Barbosa, uma das diretoras do evento, “O Festival é mais do que uma vitrine — é um espaço de resistência, de encontro e de celebração da arte.”

Entre veteranos e novos talentos, a 27ª edição do Festival do Rio coroou o cinema nacional e reafirmou sua vocação: celebrar a pluralidade, a criatividade e a força transformadora do cinema brasileiro.

Edição:
Aécio Amado
