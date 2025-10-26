logo ebc
Marcos Sacramento reverencia bambas do Estácio no Samba na Gamboa

Atração é exibida pela TV Brasil e pela Rádio Nacional
EBC
Publicado em 26/10/2025 - 07:19
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 - A apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor Marcos Sacramento para uma entrevista repleta de sucessos no programa Samba na Gamboa. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor Marcos Sacramento para uma entrevista repleta de sucessos no programa Samba na Gamboa, neste domingo (26), às 13h, na TV Brasil. A produção inédita da emissora pública faz uma homenagem a bambas do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, como Ismael Silva, Bide e Marçal, pioneiros do samba nacional.

Entre uma canção e outra, Teresa Cristina e Marcos Sacramento batem um papo descontraído sobre a influência destes mestres para o samba “malemolente”.

“São importantes, acima de tudo, pela coragem que esses criadores tiveram naquele momento, de aparecer com uma novidade num ambiente, num cenário, onde já havia um rei que era o Sinhô (José Barbosa da Silva)”, diz Sacramento. 

O convidado da atração destaca também o talento e a importância do cantor e compositor Ismael Silva para a cultura brasileira e o samba carioca como gênero musical. Questionado sobre quem considera o mestre e a rainha do samba, Sacramento reverencia Geraldo Pereira e Aracy de Almeida. 

Durante a roda de samba, eles interpretam clássicos do gênero como Antonico, de Ismael Silva; e Ao Romper da Aurora, de Francisco Alves, Ismael Silva e Lamartine Babo; Onde Está a Honestidade?, de Noel Rosa e Francisco Alves; Último Desejo e Mulato Bamba, de Noel Rosa.

Além de cantor, Marcos Sacramento também compõe e, desde 2010, atua no teatro musical brasileiro. Em mais de três décadas de carreira, lançou 16 álbuns, sendo seis solo e dez em duos com Soraya Ravenle, Luís Filipe de Lima, Clara Sandroni, Nilze Carvalho, Zé Paulo Becker e Carlos Fucs, além de diversas participações em coletâneas.

Atração original da TV Brasil, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube da TV Brasil e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda é transmitido na Rádio Nacional. O conteúdo entra no ar aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje, a atração faz parte da grade do canal público.

Edição:
Vinicius Lisboa
