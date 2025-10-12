logo ebc
Mostra de Cinema Chinês apresenta 10 filmes inéditos em São Paulo

Evento é gratuito e vai até 19 de outubro
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 12:40
São Paulo
Mostra de Cinema Chinês
Dez produções cinematográficas chinesas e ainda inéditas no Brasil serão apresentadas na décima edição da Mostra de Cinema Chinês, que ocorre até o próximo dia 19 de outubro, na capital paulista.

Com o tema Uma Janela para a China e curadoria de Lilith Li e Wang Xiangyi, a mostra apresenta filmes produzidos nos últimos três anos e busca reforçar os laços culturais existentes entre o Brasil e a China.

Segundo os organizadores, o objetivo é aprofundar o entendimento dos brasileiros sobre a cultura chinesa, promover um aprendizado mútuo e explorar os desafios, afetos e transformações de uma sociedade em constante movimento.

Realizado pelo Instituto Confúcio na Unesp em parceria com o Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Spcine e o Museu da Imagem e do Som (MIS), o evento apresenta uma diversidade de temas que abordam desde o despertar de uma mulher diante da repressão, como é explorado no filme A Estrada de Li Hong, até uma discussão sobre a catástrofe ecológica, apresentada na animação Boonie Bears: O Retorno do Futuro.

Além da exibição de filmes na capital paulista, a Mostra de Cinema Chinês terá uma intinerância pelo interior de São Paulo e uma programação online que será feita em parceria com o Spcine, no mês de novembro.

A mostra gratuita é realizada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na capital paulista. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site da mostra

