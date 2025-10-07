Mostra de Cinema de SP apresenta 373 filmes de 80 países

Maior e mais tradicional festival de cinema do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tem início marcado para o próximo dia 16. Serão apresentados 373 filmes de 80 países, a serem exibidos em 52 salas de cinema, espaços culturais e Centros Educacionais Unificados (CEUs) espalhados pela capital paulista.

O cartaz da 49ª edição do festival é assinado pelo escritor português Valter Hugo Mãe, autor do livro O Filho de Mil Homens. Além de autor do cartaz, Mãe é o retratado pelo longa documental De Lugar Nenhum, dirigido por Miguel Gonçalves Mendes. Filmada durante sete anos, a obra acompanha os processos criativo e de escrita do livro A Desumanização e será exibida durante o evento.

Entre os filmes programados para exibição está O Agente Secreto,de Kleber Mendonça Filho, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na seleção para o Oscar. Além dele, o evento apresentará outras 14 obras indicadas por seus países para concorrer a uma vaga no Oscar, como Jovens Mães, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (Bélgica); No Other Choice, de Park Chan-wook (Coreia do Sul) e Foi Apenas um Acidente, do cineasta iraniano Jafar Panahi (França), filme vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Panahi será um dos homenageados desta edição e estará em São Paulo para apresentar seu novo filme e conversar com o público. Outro homenageado será o quadrinista brasileiro Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica e que vai completar 90 anos de idade em outubro. Para celebrar o aniversário, a Mostra de Cinema vai apresentar a cinebiografia Mauricio de Souza – O Filme, dirigida por Pedro Vasconcelos e estrelada por seu filho, Mauro de Sousa.

A Mostra apresentará outros 83 filmes brasileiros, como os clássicos restaurados Garota de Ipanema, de Leon Hirszman e Um Céu de Estrelas, de Tata Amaral. Também fazem parte da programação as séries Primavera nos Dentes – A História do Secos & Molhados, de Miguel de Almeida, que mergulha na trajetória apoteótica de um dos grupos mais revolucionários da MPB; e Choque de Cultura – A Série, do Canal Brasil, dirigida por Fernando Fraiha.

Outro destaque do evento deste ano é a exibição de duas ficções científicas do mexicano Guilhermo del Toro: Frankenstein, aplaudido no último Festival de Veneza e um dos filmes cotados para figurar no próximo Oscar, e Cronos, primeiro filme do diretor para o cinema.

Temas internacionais

Títulos que abordam questões ligadas à causa Palestina estão na programação, como Era uma Vez em Gaza, dos gêmeos palestinos Arab Nasser e Tarzan Nasser; Yalla Parkour, de Areeb Zuaiter, diretora multinacional radicada nos EUA; Com Hasan em Gaza, documentário do artista e cineasta palestino Kamal Aljafari; e Notas sobre um Desterro, obra documental do brasileiro Gustavo Castro sobre uma família brasileira-palestina.

O evento também destaca obras que lembram os 80 anos da bomba atômica lançada em Hiroshima. Para relembrar esta data, uma sessão dupla irá ocorrer no Sato Cinema, no bairro da Liberdade, apresentando filmes como Alma Errante – Hibakusha; e Chuva Negra, que recebeu uma menção especial do júri ecumênico e ganhou o grande prêmio técnico do Festival de Cannes. O longa recria ficcionalmente o que aconteceu com quem não morreu na explosão, mas sofreu os efeitos destrutivos da radiação ao longo da vida.

A sessão dupla será seguida de uma apresentação da música Rosa de Hiroshima (baseada no poema de 1946 do escritor Vinicius de Moraes), interpretada por Mariana de Moraes, filha de Vinicius, e por Gerson Conrad, do Secos & Molhados, grupo que eternizou a canção.

Outras atividades

Dedicada à infância, a Mostrinha chega à segunda edição apresentando 13 longas e sete curtas. Entre os destaques da programação voltada às crianças está a exibição de filmes da Turma da Mônica e da cinebiografia inédita, dirigida por Pedro Vasconcelos, sobre o criador dos moradores do bairro do Limoeiro.

Um dos destaques internacionais da programação é o novo trabalho de Michel Gondry, inédito no Brasil, chamado Maya, Me Dê um Título, realizado em homenagem à filha do cineasta francês.

Além disso, a mostra também realiza, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro de Ideias Audiovisuais, evento gratuito e aberto ao público que reúne debates, painéis e lançamentos de livros. O Encontro de Ideias será realizado entre os dias 22 e 25 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

A mostra também vai promover masterclasses. Uma delas será um encontro com o codiretor e roteirista de Anomalisa (2015), Charlie Kaufman, que vai conversar com o público no início da sessão do filme. Também haverá encontros com a cineasta e cenógrafa Daniela Thomas e a diretora de arte Vera Hamburger e um bate-papo com o escritor Valter Hugo Mãe, a cartunista Laerte e o diretor Miguel Gonçalves Mendes.

Parte da programação da Mostra terá uma itinerância pelo interior paulista e também passará por Manaus e Belém. Na capital amazonense, duas sessões diárias serão promovidas no Casarão das Ideias entre os dias 16 e 19 de outubro. Já em Belém, os filmes serão exibidos entre os dias 23 e 29 de outubro no Cine Líbero Luxardo.

A lista completa dos filmes que estarão na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e toda a programação podem ser consultados no site do evento.