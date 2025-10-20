logo ebc
Museu da Pessoa abre inscrições para projetos sobre Vidas Indígenas

Educadores disputam prêmio para transformar acervo em planos de aula
Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 18:35
São Paulo
Brasília - 06/06/2023 Acampamento indígena contra o Marco Temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Para valorizar as histórias de pessoas e comunidades indígenas presentes em seu acervo, o Museu da Pessoa está com inscrições para a nova Mostra Educativa que neste ano tem como tema Vidas Indígenas. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo que transforma memórias individuais em patrimônio coletivo.

A Mostra Educativa é um projeto do museu que incentiva educadores e produtores de conteúdos educativos de todo o Brasil a utilizar o seu acervo de histórias de vida e a transformá-lo em planos de aula, atividades pedagógicas ou projetos educacionais.

Neste ano, a proposta é resgatar as histórias de pessoas e de comunidades indígenas que integram o museu, valorizando culturas, memórias e saberes dos povos originários.

O concurso é aberto a educadores da educação formal e não formal, de todas as regiões do Brasil e vai distribuir R$ 40 mil para as 11 propostas vencedoras que utilizarem as histórias de vida indígena do acervo em projetos educativos.

De acordo com o museu, podem participar desse concurso professores e coordenadores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, educadores que atuam em projetos extracurriculares e organizações sociais, além de produtores de conteúdo digital com fins educativos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As propostas encaminhadas devem obrigatoriamente selecionar ao menos dois itens do acervo do museu que estejam relacionados ao tema, transformando-os em planos de aula, sequências de atividades ou conteúdos digitais.

Os trabalhos inscritos vão concorrer em três categorias: Na sala de aula, Além da sala de aula e No digital.

O concurso prevê ainda que um terço dos prêmios será destinado a educadores ou grupos indígenas.

“A Mostra Educativa reforça a missão do Museu da Pessoa de democratizar o acesso à memória social. Ao trazer as histórias de vida indígenas para a sala de aula e para os espaços educativos, incentivamos novas gerações a refletirem sobre diversidade, identidade e cidadania”, disse Karen Worcman, fundadora e diretora do Museu da Pessoa, por meio de nota.

A inscrição é gratuita e aberta a participantes de todo o Brasil. O cadastro deve ser realizado pelo site do Museu, até o dia 4 de novembro. Os vencedores serão anunciados um mês depois.

 

Edição:
Denise Griesinger
Museu da Pessoa Mostra Educativa Vidas Indígenas
