logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil

Guitarrista faz espetáculo exclusivo em formato de quarteto
EBC
Publicado em 11/10/2025 - 10:30
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 09/10/2025 –Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional em show inédito na TV Brasil Frame TV Brasil
© Frame TV Brasil

Com uma trajetória consolidada no país e no exterior, o guitarrista Nelson Faria é a atração da telinha da TV Brasil com um show exclusivo no Cena Musical. A performance em formato de quarteto resgata sucessos do cancioneiro nacional. O espetáculo entra no ar na programação da emissora pública na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite.

O artista executa a obra de personalidades do jazz, do blues e do cenário da música brasileira como os astros Milton Nascimento, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Tom Jobim, além de composições próprias. O repertório inclui as músicas O Barquinho e Vera Cruz, além das canções autorais Juliana, Valsa para Nathalia e Brooklyn High.

Violonista, arranjador, compositor e professor, Nelson Faria é considerado um dos mais importantes músicos da cena contemporânea brasileira. Natural de Belo Horizonte, o guitarrista mineiro marcou presença em diversos festivais estrangeiros, como os de Montreaux, de Jacarta e de Montreal.

Na performance gravada com exclusividade pelo canal no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, o bamba é acompanhado no palco por Ney Conceição (baixo), Marcos Nimrichter (teclado) e Di Stéffano (bateria). O show tem a participação especial de Ulisses Rocha, no violão.

Apresentado por Bia Aparecida, o Cena Musical traz ícones da música e novos talentos. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O espetáculo liderado por Nelson Faria foi registrado em maio deste ano no projeto Sextas Instrumentais.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que exibe apresentações inéditas com a sonoridade da música do país. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa mostra performances que revelam e celebram a diversidade e a riqueza do cancioneiro nacional.

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atração do canal público na atual temporada. A leva de espetáculos exclusivos apresentados no programa reúne nomes consagrados de vários gêneros da música brasileira.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

Relacionadas
Brasília - Jornalistas da EBC, Luciana Barreto e Juliana Cézar Nunes participam de debate sobre a atual estrutura do sistema de comunicação brasileiro, no Festival Latinidades (Wilson Dias/Agência Brasil)
Jornalistas negras da Agência Brasil e TV Brasil são +admiradas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP em 2025. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Juara (MT), 08/04/2025 – Crianças indígenas brincam com bola na aldeia Pé de Mutum, Terra Indígena Japuíra, do Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
TV Brasil Cena Musical nelson faria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/10/2025 –Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional em show inédito na TV Brasil Frame TV Brasil
Cultura Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil
sab, 11/10/2025 - 10:30
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula viaja para Roma para abertura do Fórum Mundial da Alimentação
sab, 11/10/2025 - 10:27
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Centro Técnico Educacional da CNTI, Luziânia - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Conferência inspira jovens a combaterem injustiça climática no Brasil
sab, 11/10/2025 - 10:15
Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição no Rio valoriza imaginário periférico Mostra estreia com entrada gratuita e apresentação de quadrilha fora de época
Cultura Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins
sab, 11/10/2025 - 10:02
Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, make their way along a road as they return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Gaza tem primeira noite tranquila em meses após cessar fogo
sab, 11/10/2025 - 09:55
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas
sab, 11/10/2025 - 09:31
Ver mais seta para baixo