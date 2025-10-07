logo ebc
No Dr com Demori, historiadora analisa o conflito na Faixa de Gaza

Especialista explica diferenças entre antissemitismo e antissionismo
Publicado em 07/10/2025 - 09:25
Brasília
São Paulo (SP), 24/09/2025 - DR com Demori recebe a historiadora e professora Arlene Clemesha.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A historiadora Arlene Clemesha é a convidada do programa DR com Demori. Na entrevista, a especialista faz uma análise sobre a situação crítica na Faixa de Gaza. Ela aborda a falta de conhecimento sobre o território palestino e a diferença entre antissemitismo e antissionismo. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (7), na TV Brasil.

Considerada uma das principais estudiosas brasileiras em torno da questão judaica e da história da Palestina moderna, Arlene Clemesha é autora de diversas obras que detalham as complexidades do tema. Na conversa, a escritora aponta que o antissemitismo assumiu diversas formas ao longo das décadas.

“Houve um período histórico, no começo do século XX, em que ele era voltado também contra a esquerda, porque a classificavam como totalmente judaica e diziam que queria dominar o mundo pelo comunismo. Então, já teve tantas formas, mas sempre foi útil ao poder”, lembra.

Para Clemesha, o antissemitismo é “um ódio infundado, sem base na realidade; porém, hoje em dia, ele tem um caráter racial, ou seja, é uma forma de racismo”. Nesse sentido, a historiadora reflete sobre o movimento sionista, que deriva de uma doutrina político-ideológica. “Ele combina nacionalismo e colonialismo. Um projeto colonialista que implicou na expulsão do povo palestino de sua terra”, afirma.

Ao DR com Demori, a historiadora reflete que não há uma fronteira ou constituição clara para entender os limites do conflito. “É algo mais profundo, uma simbiose, muito mais forte. Uma identificação construída com outras bases", revela. No entanto, ela acrescenta: “A crítica, por exemplo, que a esquerda ou os defensores dos direitos humanos fazem não é a negação do direito à existência, mas a exigência de que se pare com o genocídio de uma população”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand                                                                 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori – Arlene Clemesha

Terça-feira, 7 de outubro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC
Quarta-feira, 8 de outubro, às 4h30, na TV Brasil

