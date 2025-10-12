logo ebc
RJ: mostra do escultor Flávio Cerqueira retrata cotidiano da sociedade

Exposição fica em cartaz até 18 de janeiro de 2026 no CCBB
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 15:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição Flávio Cerqueira no CCBB. Foto: Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação
© Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação

A exposição Flávio Cerqueira - Um Escultor de Significados é a estreia do artista no Rio de Janeiro em uma grande mostra individual. Aberta ao público até 18 de janeiro de 2026, com entrada gratuita e classificação livre, a exposição está montada no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ), no centro da cidade. A mostra encerra a turnê já vista por mais de 216 mil pessoas nos CCBBs de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

A apresentação celebra 16 anos de carreira de Flávio Cerqueira e reúne mais de 40 obras, entre elas três inéditas, produzidas depois da temporada em São Paulo. Uma característica do trabalho do artista é que as obras são feitas em bronze, material geralmente usado para esculturas de figuras públicas, mas que, na arte de Flávio, é usado para retratar pessoas comuns da sociedade.

“Eu uso esse material que é nobre e perene para retratar o cidadão comum e as situações do dia a dia”, disse Flávio Cerqueira em entrevista à Agência Brasil.

A família de Flávio, que cresceu em São Paulo, não tinha o hábito de frequentar exposições e foi por meio da observação do dia a dia das pessoas que ele identificou a fonte de inspiração para os seus trabalhos. Para o artista, o seu trabalho fala de várias coisas, como humanidade, amor e sentimento em diversas narrativas. “A exposição é um panorama de situações que são identificadas por qualquer pessoa comum, porque a escultura em bronze estava a serviço de retratar reis, rainhas, momentos históricos e eu falo de situações do dia a dia”, contou.

Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição Flávio Cerqueira no CCBB. Foto: Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação
Exposição Flávio Cerqueira - Um Escultor de Significados, no CCBB RJ - Foto: Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação

“É uma crônica da sociedade que eu vivo, desenvolvida a partir de 2009, quando começo a produzir esculturas, até 2025, vou observando o comportamento da sociedade em cada período. Eu retrato o brasileiro do dia a dia, não retrato, rei, presidente, personalidades. Como trato com situações do cotidiano as pessoas se veem em cada uma e se identificam com o trabalho, tanto que nessa exposição do CCBB já passou de 216 mil pessoas que visitaram, sempre com essa característica de incorporar a sociedade na exposição e não excluir a população dos lugares de arte”, completou.

Para a antropóloga, historiadora e curadora da exposição, Lilia Schwarcz, as obras são muito democráticas, no sentido de fazerem o público se identificar a partir de ângulos muito diferentes. “São obras muito humanas que trazem a subjetividade de cada uma e cada um de nós, com sandálias havaianas, vinco da bermuda, dobra da camisa...", cita. "É um artista que usa de muitos recursos para que o público se identifique. É sobretudo, uma obra generosa”, destacou em entrevista à Agência Brasil.

O público que chega ao CCBB RJ pode começar a admirar o trabalho do escultor já no hall de entrada, onde há um jardim com algumas das obras de Flávio. Com isso, o artista pretende atrair visitantes que, por não terem costume de ir a espaços culturais gratuitos como o local, acabam não entrando para ver as exposições.

“As pessoas nem sempre têm a ideia de que aquilo é gratuito, e os espaços de arte gratuitos são para ser ocupados. Tenho um trabalho no hall de entrada que é um jardim, para fazer essa relação entre o passante, o transeunte que está circulando na cidade e nunca entrou. Isso eu pude observar durante a montagem das pessoas perguntando o que era ali. Tem que pagar? É de graça? A gente precisa fazer uma ponte da sociedade e o espaço de arte. A tentativa de fazer isso é com o jardim que está bem na entrada do CCBB”, informou.

“A ideia com o trabalho é que ele seja aberto e penetrável. Que as pessoas que não têm instrução artística consigam entrar e entender a exposição, que é para ver e sentir. Não precisa de um repertório prévio para isso acontecer. Então, é o cidadão comum que está passando e se relacionar com o trabalho desta forma”, afirmou.

O escultor vê uma semelhança do público de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. "É um trabalho que não tem uma bula, uma autoexplicação. A exposição se chama Flávio Cerqueira - Um Escultor de Significados. Esses significados são criados por mim, que sou o artista, e por todo mundo. Não tem uma leitura certa do meu trabalho, pode ter várias. Cada pessoa que vai visitar vai criar o seu próprio significado do trabalho que está vendo. O significado é no plural, porque os significados são os meus e das pessoas que visitam a exposição”, pontuou.

Prêmio

Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição Flávio Cerqueira no CCBB. Foto: Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação
Flávio Cerqueira celebra 16 anos de carreira com exposição no CCBB - Foto: Rômulo Fialdini/CCBB/Divulgação

Em Brasília, segundo o artista, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi visitar a exposição e o convidou para fazer a escultura do Prêmio MEC da Educação Brasileira. “O ministro por acaso foi à exposição e eles [no MEC] iam criar um projeto para o prêmio e não sabiam quem ia fazer a escultura. Ele falou ‘escultor faz troféu’. Eles entraram em contato comigo, conversaram e eu desenvolvi o trabalho do prêmio”, contou.

Segundo Lilia Schwarcz, o trabalho com Flávio Cerqueira é uma parceria que ultrapassou 11 anos. “Pensamos conjuntamente a exposição, tanto que carrega uma especificidade. Se o texto curatorial de abertura é meu, e o título Escultores e Significados, também, os textos das diferentes seções são todos do Flávio. É uma concepção muito diferente, mais democrática de curadoria feita em conjunto com o artista.”

Na visão da curadora, o que mais se destaca no trabalho do Flávio é a originalidade de ele ser um artista negro que vem das periferias de São Paulo e que escolheu trabalhar com um material como o bronze. “Um material caro e tão difícil também. O bronze é muito maleável no processo de elaboração dos trabalhos, mas depois se torna muito rígido. É muito raro que um artista como o Flávio se dedique a fazer esculturas, sobretudo em bronze”, disse.

“O Flávio é um artista jovem e essa já é uma retrospectiva de 16 anos. Acho que o Flávio é um artista que ficará na história da arte brasileira, é cedo para dizer, mas já tem mostrado que não há limites. Flávio sempre conta que ele resolveu que trabalharia com esculturas em bronze vendo uma exposição do Rodin [escultor francês Auguste Rodin]. Como o Flávio sempre diz, ele joga para o universo, para ver o que acontece, e ele tem jogado muito bem para o universo”, completou Lilia Schwarcz.

Serviço:

Exposição Flávio Cerqueira – Um Escultor de Significados

De quarta a segunda, das 9h às 20h.

Entrada gratuita

Mais informações, pelo telefone (21) 3808-2020, por e-mail no endereço ccbbrio@bb.com.br, ou no site do CCBB.

