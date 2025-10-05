Samba na Gamboa destaca repertório autoral de Cartola

Na semana em que se recorda o aniversário do cantor e compositor Cartola, ícone do samba que fez história no gênero, a TV Brasil homenageia o bamba na edição especial do programa Samba na Gamboa deste domingo (5), às 13h. Natural do Rio de Janeiro, o artista nasceu em 11 de outubro de 1908.

Para valorizar o legado e destacar clássicos da obra do "Divino", a apresentadora Teresa Cristina recebe o músico Carlinhos Sete Cordas e um nome consagrado da cena musical brasileira, o também compositor Hermínio Bello de Carvalho, um dos grandes parceiros do célebre mangueirense.

Durante a produção inédita da roda de samba, os convidados e a apresentadora recordam sucessos autorais de Cartola. O repertório escolhido para a atração da TV Brasil celebra a genialidade do sambista com a performance dos clássicos As Rosas Não Falam, O Mundo É Um Moinho, O Sol Nascerá, Tive Sim, Alvorada e Acontece, entre outras músicas.

Programa original da emissora pública, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube do canal e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa aos sábados, às 23h, a produção ainda é transmitida na Rádio Nacional. O conteúdo entra no ar aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Histórias da trajetória do bamba

Poeta e produtor musical, Hermínio Bello de Carvalho é reverenciado no Samba na Gamboa. Aos 90 anos, o veterano recorda o convívio com Cartola e a força dessa relação. Durante o papo com Teresa Cristina e Carlinhos Sete Cordas, o bamba abre o coração, destaca o Zicartola e recorda sua amizade.

"Cartola era um grande poeta, músico e compositor, mas bem maior do que isso. Era um doce de pessoa que gostava de ajudar os outros. Ele nos deu um exemplo de vida, de arte e da grande música que havia dentro dele", afirma, com emoção, o experiente artista.

Autor de talento responsável por sambas inesquecíveis, o artista é admirado pelas sucessivas gerações como um dos maiores compositores do país pela genuína sensibilidade das suas canções. Essa originalidade dos textos de Cartola continua viva e renovada ao embalar a interpretação de novos cantores.

Com letras repletas de poesia e que se destacaram pela melodia rica, Cartola lançou seis álbuns, fez participações em vários discos e recebeu muitos tributos. Até na sétima arte, o músico se envolveu. Os filmes "Orfeu Negro" (1953) e "Os Marginais" (1968) trazem participações especiais do astro que também marcou presença em "Ganga Zumba" (1963).

Também conhecido como "Poeta das Rosas", Agenor de Oliveira, o famoso Cartola, foi um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. A iniciativa desse pioneiro foi concretizada junto com o amigo e principal parceiro musical Carlos Cachaça.

A homenagem promovida pela TV Brasil no programa Samba na Gamboa reconhece a importância do artista não só para o samba como também para todo o cenário da música popular brasileira.

Cartola morreu de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos.

Sobre a produção

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

