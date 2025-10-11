logo ebc
TV Brasil e Canal Gov transmitirão Círio de Nazaré neste domingo

Das 7h às 8h, a TV Brasil transmite o início da procissão em Belém
Publicado em 11/10/2025 - 16:48
Brasília
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
© ASCOM/Círio de Nazaré

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara uma ampla operação para transmitir ao vivo, no próximo domingo (12), o Círio de Nazaré, diretamente de Belém (PA). A cobertura envolverá três frentes: a TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP); o Canal Gov, em colaboração com o Ministério do Turismo; e a TV Brasil Internacional, que vai replicar a transmissão para ampliar a visibilidade global do evento.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Círio é uma das maiores manifestações religiosas do mundo, reunindo milhões de fiéis em procissão pelas ruas de Belém. A tradição, iniciada em 1793, é um marco da cultura amazônica e do turismo religioso brasileiro.

Das 7h às 8h, a TV Brasil transmite o início da procissão. Além do acompanhamento do percurso em tempo real, a programação contará com entrevistas realizadas em um estúdio panorâmico, reportagens sobre os símbolos e tradições do Círio e apresentações musicais ao vivo. A cobertura retorna às 12h com a chegada da imagem peregrina à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, um dos pontos culminantes da celebração.

O Canal Gov e a TV Brasil Internacional vão exibir um programa especial diretamente da Casa do Turismo, com duração de 2h30, apresentando a procissão em tempo real, entrevistas com autoridades e conteúdos sobre turismo religioso e cultura paraense.

"O Círio é uma tradição religiosa encravada na história de Belém e para nós da EBC é um orgulho poder transmitir novamente essa manifestação genuína da cultura popular, em parceria com a TV Cultura do Pará e com o Ministério do Turismo, cumprindo uma das missões estipuladas em nossa lei de criação que é dar visibilidade nacional à diversidade cultural e regional do país", afirma o Diretor-Geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

A transmissão também destacará a importância do turismo religioso no Brasil, segmento que movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano, segundo dados do Ministério do Turismo. Em 2025, o Círio ganha ainda mais relevância internacional por ocorrer no mesmo ano em que Belém sediará a COP30, conferência global sobre mudanças climáticas.

Serviço

Círio de Nazaré ao vivo

TV Brasil: das 7h às 8h e a partir das 12h 

Canal Gov e TV Brasil Internacional: das 10h às 12h30;

Disponível também pelo TV Brasil Play e nos canais oficiais da TV Brasil, Canal Gov e EBC Internacional. 

Edição:
Valéria Aguiar
