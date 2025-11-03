logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Brasil perde um dos seus artistas mais geniais, diz Milton Nascimento

Lô Borges e Milton foram parceiros na criação do Clube da Esquina
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 13:06
São Paulo
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
© Foto Instagram/loborgesoficial.

O perfil de Milton Nascimento nas redes sociais homenageou o amigo Lô Borges nesta segunda-feira (03). Parceiros desde a juventude, juntos criaram um trabalho marcante para a MPB, o Clube da Esquina. Lô Borges morreu na noite deste domingo, aos 73 anos, em Belo Horizonte.

 “Lô Borges foi – e sempre será – uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", diz a mensagem.

'Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte”, completa os dizeres no perfil de Bituca no Instagram.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Milton tinha 20 anos quando conheceu Lô, que tinha apenas 10. Eles moravam no mesmo prédio, em Belo Horizonte. Alguns anos depois, em 1972, quando Milton já era um cantor e compositor conhecido, desenvolveram a parceria que viria a ser conhecida como Clube da Esquina. O disco – que também conta com a participação de Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini, Toninho Horta, Wagner Tiso e Novelli – de mesmo nome foi lançado e se tornou um dos grandes marcos da MPB. Com influências diversas que vão de Beatles, passando por música mineira e samba, o álbum tem clássicos como Tudo o Que Você Podia Ser, O Trem Azul, Cravo e Canela, entre outras.

Lô Borges mantinha sua carreira em atividade e lançou vários trabalhos com músicas inéditas nos últimos anos. O disco mais recente é Tobogã, de 2024.

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 24/10/2025 - Cantor e compositor Lô Borges. Foto: Bárbara Dutra/Divulgação
Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos
Brasília (DF), 10/07/2025 - Clara Charf. Foto: MDHC/Divulgação
Ativista e viúva de Marighella, Clara Charf morre aos 100 anos
Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Conceição Evaristo participa da mesa Anotações de um Brasil que arde na Casa República durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Conceição Evaristo é a 1ª personalidade homenageada em vida pela Flup
Edição:
Aline Leal
Lô Borges Milton Nascimento Clube da Esquina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção
seg, 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Cultura Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025
seg, 03/11/2025 - 14:46
Eduardo Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.
Justiça STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 03/11/2025 - 14:36
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
seg, 03/11/2025 - 14:33
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco
seg, 03/11/2025 - 14:22
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Cultura Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges
seg, 03/11/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo