logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Caravana África Diversa destaca semelhanças entre Rio e Nantes

Cidades tiveram portos por onde passaram pessoas escravizadas
Cristina Índio do Brasil - repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 16:56
Rio de Janeiro
BRASÍLIA - 19/11/2025 - Ana Luzia Morais, Daniele Ramalho, Mariam Sao, Pedrina de Lourdes Crédito:  Foto: Flávia Correia  
© Flávia Correia  

Antes de vir para o Rio, onde vai começar no sábado (22) e seguirá até a próxima quinta-feira (27), a Caravana África Diversa fez uma parada em Nantes, na França, com a programação que comemora os 200 anos de amizade franco-brasileira e da realização da primeira Temporada Brasileira na França, em 2005.

A escolha das cidades destaca uma semelhança entre as duas: foram portos que receberam pessoas escravizadas que saíram da África. A estimativa é que a cidade francesa tenha recebido do continente africano e embarcado em direção às Américas mais de 500 mil pessoas escravizadas.

A trajetória da curadora da Caravana África Diversa, Daniele Ramalho, também passa pelas duas cidades, e diferentes motivos explicam a proximidade que ela identifica entre Nantes e o Rio.  A avó de Daniele nasceu na cidade francesa e a curadora estudou no colégio Liceu Franco Brasileiro. Além disso, suas pesquisas se concentram na África francófona, composta pelos países que têm o francês como um dos seus idiomas.

“O Rio de Janeiro foi o maior porto de escravizados e recebeu a maior população africana fora da África, e Nantes também tem números consideráveis. É o maior porto da França e da Europa que recebeu pessoas escravizadas”, acrescentou Daniele sobre a similaridade.

>> Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Políticas públicas

Para a guardiã da tradicional festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, Capitã Pedrina, que integra a programação da caravana, o Brasil é mais avançado que a França nas políticas públicas e nas discussões dos direitos da população preta.

“Os negros e pretos daqui [Nantes], como em quase todos os lugares do mundo, estão nas periferias das cidades. Participam da vida ativa, mas como trabalhadores domésticos e serviços gerais. Ainda tem muito o que avançar para que o povo francês tome consciência daquilo que deve ao povo negro, ao povo africano”, apontou.

O percurso da Caravana desde a criação, em 2011, de acordo com Daniele, evoluiu e agora alcança a sexta edição. Naquele momento, o Brasil já tratava de reparação, de políticas de cotas e diversidade cultural.

“Hoje, tem uma abrangência nesses temas, uma presença de intelectuais negros na universidade em museus. Esses diálogos estão mais fortes”, disse.

Apesar disso, destacou que o país ainda tem muitos desafios a ultrapassar. Capitã Pedrina defendeu que é preciso falar de racismo e de desigualdades sociais, e, neste contexto, reparação é uma palavra importante.

“As sociedades africana e brasileira nos ensinam muito sobre partilha, sobre coletividade e, no ano do Brasil na França, a gente tem como eixos temáticos a democracia, o meio ambiente, uma série de temas que são caros para estas sociedades”, concluiu.

Embora tenha visto semelhanças entre as populações pretas de Nantes e do Brasil, a Rainha Konga da tradição do Massambique da Nossa Senhora das Mercês, Ana Luzia de Moraes, também observou a diferença entre as realidades dos dois lugares. Lá, segundo contou, muitos deles ainda estão no lugar de servidão, de subserviência, nas periferias e não são contemplados no centro da cidade e nos monumentos.

A Rainha Konga disse ser muito importante para ela sair do Brasil e encontrar essa realidade, porque isso a desperta para uma luta que vai para além da realidade social brasileira.

“Como detentora de saberes tradicionais, também estou aqui representando a minha comunidade, fazendo ainda um trabalho espiritual na tentativa de conscientizar politicamente, mas também acordar essa população que está aqui para repensar a sua realidade”, pontuou.

Relacionadas
São Paulo- 10/11/2025 - Manifestação do Movimento Negro Unificado contra a Lei Afonso Arino e Caminhada por Zumbi nas ruas do centro da cidade de São Paulo, SP. 1980. Código: 013brJC0201. Foto: Jesus Carlos/Imagens
Exposição no Rio revela objetos que retratam escravidão e resistência
Rio de Janeiro(RJ), 19/11/2024 - Conceição Evaristo e Jeferson Tenório na Flup 2024. Foto: Flup/Divulgação
Festa Literária das Periferias celebra pensadores negros no Rio
São Paulo (SP), 14/11/2025 – Feriado do Dia da Consciência Negra tem arte e história em SP Foto: Centro Cultural de São Paulo
Feriado do Dia da Consciência Negra leva arte e história às ruas de SP
Edição:
Vinicius Lisboa
Escravidão temporada brasil frança França
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
brasil, senegal, gabriel magalhães
Esportes Gabriel Magalhães ficará afastado por semanas, diz técnico do Arsenal
sex, 21/11/2025 - 19:06
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente PF fecha duas empresas de segurança clandestinas na COP30
sex, 21/11/2025 - 19:05
Dólar
Economia Dólar supera R$ 5,40 em meio a ajustes externos e tensão política
sex, 21/11/2025 - 18:52
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Cientistas criticam ausência de combustíveis fósseis em texto da COP30
sex, 21/11/2025 - 18:37
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da da ONU, António Guterres, discursa durante plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Guterres apela por transição energética justa e cobra resultado da COP
sex, 21/11/2025 - 18:14
Logo da Agência Brasil
Economia Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo
sex, 21/11/2025 - 18:12
Ver mais seta para baixo