Clara Ant comenta sobre conflito Israel-Palestina no DR com Demori

A assessora-chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Processo Decisório do Gabinete da Presidência da República, Clara Ant, é a entrevistada do DR com Demori. Filha de judeus poloneses que sobreviveram ao Holocausto, a arquiteta comenta sobre a questão Israel-Palestina e analisa a conjuntura da política brasileira sob o ponto de vista de quem acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva há quatro décadas. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (11), na TV Brasil.

Boliviana radicada no Brasil, Clara Ant tem uma trajetória política ligada aos movimentos sociais. Ex-deputada estadual e uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), ela é uma das referências no debate sobre o conflito entre Israel e Palestina no país. Ao programa, ela explica que é preciso “retomar uma mesa de negociação em que as partes definam a pauta, com a ajuda de quem quiser, mas não esse cessar-fogo assinado de cima para baixo pelo [presidente norte-americano Donald] Trump”.

Nesse sentido, Clara Ant aponta dois caminhos para se alcançar uma solução. “O primeiro é o reconhecimento do Estado Palestino e o início de uma nova era. Gaza tem que ser o que eles quiserem, o que eles puderem e o que tiverem ajuda para construir. O importante é que haja paz, diálogo e condições de reconstrução”, afirma.

No programa da TV Brasil, a também escritora conversa sobre o livro Quatro Décadas com Lula: O Poder de Andar Junto, que narra sua experiência ao longo dos anos ao lado do presidente. “Eu sou daquela época em que a gente andava de porta em porta, em 1980, para conseguir filiados para o partido [PT]”, lembra.



Segundo Clara Ant, atualmente é preciso voltar às bases. “Você tem uma juventude que está nas redes sociais. O operário não está mais na fábrica, está no aplicativo. As máquinas também são outras. Acho que o que falta é essa chave de virada, compreender essa nova condição”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.