logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Clara Ant comenta sobre conflito Israel-Palestina no DR com Demori

Programa da TV Brasil vai ao ar às 23h desta terça-feira
EBC
Publicado em 11/11/2025 - 12:23
Brasília
Brasília (DF), 20/10/2025 - Clara Ant, arquiteta/política, participa do programa DR com Demori. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A assessora-chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Processo Decisório do Gabinete da Presidência da República, Clara Ant, é a entrevistada do DR com Demori. Filha de judeus poloneses que sobreviveram ao Holocausto, a arquiteta comenta sobre a questão Israel-Palestina e analisa a conjuntura da política brasileira sob o ponto de vista de quem acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva há quatro décadas. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (11), na TV Brasil.

Boliviana radicada no Brasil, Clara Ant tem uma trajetória política ligada aos movimentos sociais. Ex-deputada estadual e uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), ela é uma das referências no debate sobre o conflito entre Israel e Palestina no país. Ao programa, ela explica que é preciso “retomar uma mesa de negociação em que as partes definam a pauta, com a ajuda de quem quiser, mas não esse cessar-fogo assinado de cima para baixo pelo [presidente norte-americano Donald] Trump”.

Nesse sentido, Clara Ant aponta dois caminhos para se alcançar uma solução. “O primeiro é o reconhecimento do Estado Palestino e o início de uma nova era. Gaza tem que ser o que eles quiserem, o que eles puderem e o que tiverem ajuda para construir. O importante é que haja paz, diálogo e condições de reconstrução”, afirma.

No programa da TV Brasil, a também escritora conversa sobre o livro Quatro Décadas com Lula: O Poder de Andar Junto, que narra sua experiência ao longo dos anos ao lado do presidente. “Eu sou daquela época em que a gente andava de porta em porta, em 1980, para conseguir filiados para o partido [PT]”, lembra.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo Clara Ant, atualmente é preciso voltar às bases. “Você tem uma juventude que está nas redes sociais. O operário não está mais na fábrica, está no aplicativo. As máquinas também são outras. Acho que o que falta é essa chave de virada, compreender essa nova condição”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - TV Brasil estreia novo programa sobre política internacional aos domingos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
TV Brasil estreia programa sobre política internacional aos domingos
Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 - Jornalista da TV Brasil vence Prêmio AMRIGS 2025 com reportagem do programa Caminhos da Reportagem. Frame: TV Brasil
Jornalista da TV Brasil vence Prêmio Amrigs com reportagem sobre AVC
Brasília (DF) 06/11/2025 – A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) cumpre com uma dupla missão durante a realização da Cúpula do Clima de Belém e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), eventos que acontecerão entre 6 e 21 de novembro. Arte Marketing/EBC
Conheça todas as iniciativas dos veículos da EBC com foco na COP30
Clara Ant DR com Demori TV Brasil Conflito Israel-Palestina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa manda retirar do mercado duas marcas de suplemento alimentar
ter, 11/11/2025 - 13:17
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Motta defende relator do PL Antifacção e comenta papel da PF
ter, 11/11/2025 - 13:10
Real
Economia Brasileiros sacaram R$ 455,68 milhões esquecidos em bancos em setembro
ter, 11/11/2025 - 13:01
Plataforma do Gov.Br, aplicativo Plataforma do Gov.Br
Geral Atualização do app gov.br facilita uso por pessoas com deficiência
ter, 11/11/2025 - 12:46
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Brasileiros acreditam que economia verde trará novos empregos
ter, 11/11/2025 - 12:44
Jogo do ATP Finals em Turim 10/11/2025 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Esportes Dois torcedores morrem de infarto no 2º dia do ATP Finals na Itália
ter, 11/11/2025 - 12:40
Ver mais seta para baixo