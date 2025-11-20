logo ebc
Dia da Consciência Negra: Jardim Botânico do Rio tem programa especial

Visitantes poderão participar de várias oficinas relacionadas à data
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 11:31
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2024 – Trilha guiada pelo biólogo Marcus Nadruz, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O carioca que resolveu ficar no Rio neste feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira (20), poderá visitar o Jardim Botânico da cidade que preparou uma programação especial no seu museu. A partir de hoje até o próximo domingo (23), ocorrerão eventos relacionados à Semana da Consciência Negra. 

“O eixo central das atividades é o resgate de práticas afro-diaspóricas, originárias das populações africanas que migraram para outros cantos do planeta, por meio da arte e da ciência. Com oficinas, contações de histórias, teatro, jongo e visitas educativas".

A programação, hoje, aborda o tema Saberes Ancestrais: entre ervas e sais, uma oficina em que os visitantes produzem sachês de escalda-pés inspirados em antigas práticas de cuidado e relaxamento.

Nesta sexta (21), a atividade é Plantando Histórias: Baobá, com a apresentação de um teatro de sombras sobre a árvore sagrada, seguida de uma “aula de jongo ao ar livre com a Companhia de Aruanda, celebrando o ritmo e a dança de origem afro-brasileira”.

No sábado (22), o Museu do Jardim Botânico fará uma oficina sobre Saberes Ancestrais: Adinkras, que trata do sistema de símbolos dos povos Akan como forma de comunicação e registro. Os Akan um dos principais grupos étnicos originários da África Ocidental, especificamente da região que hoje compreende Gana, Costa do Marfim e partes de Togo e Benin.

Eles foram trazidos para o Brasil como escravos e tiveram impacto significativo na formação da cultura brasileira, especialmente na música, dança, religião e culinária.

No mesmo dia, o público também poderá assistir ao espetáculo Contos de Orí, uma apresentação teatral que mistura elementos naturais — como terra, argila e água — a narrativas iorubanas, com interpretação em Libras.

Para o domingo (23), a programação prevê uma a visita educativa chamada Da Floresta ao Laboratório, em que apresenta às crianças e famílias o caminho da pesquisa científica no Jardim Botânico, aproximando biodiversidade e conhecimento tradicional.

Edição:
Aécio Amado
Dia da Consciência Negra Jardim Botânico do Rio Programação Especial
