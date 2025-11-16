EBC lança programação especial para a Semana da Consciência Negra

Para celebrar o Mês da Consciência Negra, marcado pelo feriado nacional de 20 de novembro, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança a campanha “Vozes Negras: Em Alto e Bom Tom” e apresenta uma programação especial em seus veículos, reforçando o compromisso com diversidade e representatividade.

A iniciativa propõe dar visibilidade às narrativas negras que constroem a cultura e a identidade brasileira, com conteúdos que vão além da celebração: filmes protagonizados por artistas negros na TV Brasil, músicas e entrevistas na Rádio Nacional e na Rádio MEC e cobertura da Marcha das Mulheres Negras, incluindo boletins, links ao vivo e participação in loco da jornalista Luciana Barreto.

TV Brasil

Ocorre em Brasília (DF), no dia 25 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras, que comemora 10 anos desde a sua primeira edição. O jornalismo da TV Brasil organiza uma cobertura da programação do evento, com a participação in loco da apresentadora Luciana Barreto para o Repórter Brasil Tarde, em Brasília.

A última vez que a manifestação ocorreu em âmbito nacional foi em 2015, quando 100 mil mulheres negras marcharam contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver.

Além disso, o canal público de televisão produz materiais também para o Reporter Brasil que abordam a história do racismo no Brasil por meio de um acervo digital gratuito. A iniciativa reúne conteúdos pedagógicos e apresenta uma linha do tempo interativa com leis e decretos que instituíram a desigualdade racial, a partir de uma pesquisa realizada com mais de 90 profissionais negros.

A partir da segunda-feira (17), a grade de filmes da TV Brasil reserva uma seleção representativa para o Dia da Consciência Negra: A estreia é com O Beijo no Asfalto, de 1981, dirigido por Bruno Barreto, às 21h30.

A semana continua, na terça-feira (18), com A Pessoa é Para o Que Nasce, de 2004, dirigido por Roberto Berliner e Leonardo Domingues, às 21h30; na quarta-feira (19), é a vez do documentário Isto é Pelé, de 1974, com direção Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto, às 21h30, em seguida, às 22h30 e às 4h30, é exibido Tia Ciata, de 2016, com direção de Mariana Campos, Raquel Beatriz.

Na quinta-feira (20), a sessão começa às 21h30 com o filme Capitães de Areia, de 2011, dirigido por Cecília Amado e Guy Gonçalves; enquanto na sexta-feira (21), às 21h30, o filme Michelle e Obama, de 2016, com direção de Richard Tanne.

No sábado (22), o destaque fica para o documentário Gilberto Gil – Tempo Rei, às 21h, de 1996, sob a direção de Andrucha Waddington, Breno Silveira e Lula Buarque de Hollanda. O domingo é reservado para a produção Abdias do Nascimento, de 2011, dirigido por Aída Marques, às 21h.

A TV Brasil ainda exibe, em 22 de novembro, às 23h, o especial A Pérola Negra do Samba, uma homenagem à força, à poesia e ao balanço de Jovelina Pérola Negra. O espetáculo recria momento marcantes da carreira e da vida pessoal da artista, que se consagrou como uma das grandes representantes do samba.

O Trilha das Letras reexibe, na quarta-feira (19), às 23h, o programa com o ator e dramaturgo Clayton Nascimento. Na entrevista, o artista compartilha sua trajetória artística e o processo de construção do monólogo Macacos, que o consagrou no teatro brasileiro, abordando o racismo como tema central.

Rádio MEC

Nesta Semana da Consciência Negra, a Rádio MEC apresenta uma programação especial que celebra a arte, a música e a representatividade negra.

Conversa com o Autor (Domingo, 16 e 23, às 12h). A rádio abre a Semana com uma entrevista inédita com Nei Lopes, escritor, compositor e referência da cultura brasileira. No bate-papo com a jornalista Katy Navarro, Nei apresenta seu novo livro, Dicionário dos direitos humanos e afins, que traduz quase 500 verbetes para linguagem popular, oferecendo ferramentas para ampliar a compreensão sobre cidadania e direitos.

O Jazz Livre (Quinta-feira, 20, às 21h) faz uma homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil, trazendo a obra de artistas que lutaram contra o racismo e a desigualdade social através da música.

No Antena MEC (Segunda a Sexta, às 18hs), a programação musical destaca compositores e instrumentistas brasileiros como Moacir Santos e Dom Um Romão.

O Antena MEC Brasília (às 18h) programou entrevistas com os seguintes artistas: Aída Kellen, cantora lírica, na segunda-feira (17); Jhoninha Medeiro, guitarrista e contrabaixista, na terça (18); Thamiris Nascimento, violinista da OFG, na quarta-feira (19); Iago Pereira, Spalla da Camerata Centro-Oeste e membro da OSFAB, na sexta-feira (21).

Rádio Nacional

Com o propósito de compartilhar e referenciar o talento de artistas negros, a Rádio Nacional desenvolveu um cronograma específico.

Tarde Nacional São Paulo (Quinta-feira, 20, às 15h). A jornalista Anna Karina de Carvalho prepara uma reportagem especial a respeito da posse da escritora Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Além disso, o programa terá somente cantoras e cantores negros na programação musical. E, na agenda cultural, Leonardo Martins destaca as atividades relativas à celebração do 20 de novembro.

Tarde Nacional Rio de Janeiro (Quarta-feira, 19, às 15h). A edição carioca do programa abordará o grande evento chamado Viva Zumbi, em Niterói.

Especiais de Domingo (às 22h). A clássica atração do fim de semana da Rádio Nacional destinada a celebrar artistas brasileiros terá programas dedicados aos intérpretes negros ao longo de todo o mês, como Alcione (16/11), Carlinhos Brown (23/11) e Luiz Melodia (30/11).

Espaço Arte (Segunda a Sexta-feira, 17 a 21, às 12h30). O programa da Rádio Nacional preparou a Semana da Consciência Negra, com artistas de destaque da cena brasileira: na segunda-feira (17), o foco será a música instrumental, com o guitarrista, compositor e arranjador Jimi Oliver; na terça-feira (18), o tema será literatura, com a presença da escritora brasiliense Cristiane Sobral; na quarta-feira (19), a edição celebra a exposição fotográfica na Casa Niemeyer com artistas que valorizam a identidade afrobrasileira no Mês da Consciência Negra; na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o programa abre espaço compartilhar a programação do Museu Nacional da República, entre os dias 20 e 22 de novembro, na área externa; na sexta-feira (21), tem a participação dos idealizadores do Festival Onda Negra, que ocorre na Ceilândia, focado na diversidade de ritmos, valorização de artistas independentes e muita energia para movimentar o território.

Expresso Nacional (Quinta-feira, 20, às 10h). A atração irá abrir com um texto sobre o Dia da Consciência Negra e apresentar uma música que remete ao tema.

Na Trilha da História (Sábado, 22, às 13h). O programa entrevista o jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia de livros “A Escravidão”.

Música do Mundo (Domingo, 23, às 19h). Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, o programa destaca astros de Cabo Verde e Angola. Atração também será exibida na Rádio MEC na quinta-feira, 20, às 22h.

Alma Blues (Sábado, 22, às 19h). D.K.Harrelll - “Talkin Heavy”, álbum de estreia do jovem guitarrista que desponta como uma das grandes promessas do blues contemporâneo. Atração será exibida na Rádio MEC também no sábado, 22, às 22h.