Em livro, deputado defende fundo para oferecer transporte gratuito

Ao propor uma reflexão sobre o futuro da mobilidade urbana, o deputado federal Jilmar Taatto (PT-SP) defende que a gratuidade das tarifas de transporte público é urgente. “A urgência se dá pelo fato de os sistemas municipais de transporte público coletivo estarem à beira do colapso”.

O parlamentar da bancada de São Paulo lança neste sábado (29) livro Tarifa Zero: Embarque Nessa Ideia

Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Transporte Público, Tatto diz que os sistemas municipais de transporte público coletivo são baseados na passagem paga pelo usuário, e que a situação vira um problema, porque menos pessoas estão usando o transporte público atualmente, por ser caro e inadequado à demanda. “Isso expulsa mais gente do sistema, que vai para aplicativos ou até mesmo deixam de se locomover".

No livro, que tem prefácio do ministro da Fazenda Fernando Haddad, Tatto apresenta propostas concretas para implementar a tarifa zero nas cidades brasileiras. A obra traz ainda modelos internacionais deste sistema e também propõe um novo pacto social para o direito de ir e vir.

“Eu defendo que toda cidade tem condições de iniciar gradualmente a implantação da tarifa zero. Para isso é preciso se organizar institucionalmente com ajustes contratuais para que o serviço seja pago por custo e não por passageiro, por exemplo”, defende.

Tatto defende que é necessário buscar fontes alternativas de financiamento para compor uma cesta “que receba recursos de diversas origens, como percentuais de multa de trânsito, IPVA, entre outros”. O deputado aposta também numa reforma do Vale Transporte:

“[Uma reforma] em que as empresas depositem um valor fixo para cada funcionário contratado em um fundo de transporte. Essa fonte tem enorme potencial de financiar a Tarifa Zero universal. E claro que a União tem que ajudar a compor esse fundo”.

O livro traz a experiência de Tatto na prática atuando em defesa da tarifa zero que, aliás, foi uma de suas principais propostas quando foi candidato à prefeitura de São Paulo, em 2020. “Quando fui candidato, quase ninguém acreditava na possibilidade. Hoje todos os gestores já pensam no assunto. Virou uma pauta eleitoral até em Nova York”.

Assim, para Tatto, a tarifa zero não é mais saber “se” ela vai acontecer, mas sim “quando”. “Mas para isso é importante discutirmos e viabilizarmos o ‘como’. Para o político, “quem não falar de gratuidade [no transporte público] dificilmente será bem-sucedido”.

Tarifa Zero: Embarque Nessa Ideia é uma publicação da Editora Alameda e será lançado neste sábado, às 11h, na livraria Expressão Popular, na Alameda Nothmann, 806, Campos Elíseos, região central de São Paulo.