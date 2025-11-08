Festival celebra a arte de rua com obras ao ar livre em São Paulo

O NaLata Festival, evento que trabalha com a arte de rua, traz ao bairro de Pinheiros, em São Paulo, quatro empenas (laterais de prédios) assinadas por artistas internacionais e nacionais que buscam ressignificar o espaço público. As obras serão visíveis nos altos prédios do bairro, além das instalações presentes na Casa NaLata, no Largo da Batata.

Os artistas internacionais apresentam suas obras pela primeira vez em São Paulo. Ino, artista visual grego, é conhecido pelos enormes murais ao redor do mundo; a artista alemã-paquistanesa Hera trabalha com grafiti e a norte-americana Rowan Bathurst explora a relação entre o feminino e a ancestralidade.

O brasileiro No Martins também apresenta produções nas empenas. O artista trabalha com pinturas, instalações e performance, que propõem referenciar a realidade social e racial presente no país.

Para Luan Cardoso, curador e idealizador do NaLata, “o foco é celebrar a arte e todo potencial do seu impacto estético e social”.

“O NaLata tem como objetivo salientar o valor das mais variadas vertentes artísticas. Ocupamos a rua com intervenções artísticas e, ao mesmo tempo, temos na Casa NaLata um espaço onde podemos mostrar melhor a proposta curatorial desta edição”, explica.

Na Casa NaLata, um total de 19 artistas mostram trabalhos que expressam contatos diferentes com a arte de rua. O local, com entrada gratuita, recebe instalações, esculturas, pinturas, fotografias e infláveis. Também conta com um bar com drinks e soft drinks especiais, e espaços que promovem oficinas de arte.

Dentre os artistas que exibem suas obras na Casa NaLata, destacam-se o coletivo alemão Numen/For Use, responsável por uma instalação interativa feita com fita adesiva; a canadense Laurence Vallières, que apresenta pela primeira vez no Brasil uma de suas esculturas de papelão; e a chilena Jocelyn Burgos, cujo mural será exposto no local.

Para entrar na Casa NaLata é necessário retirar ingressos no site Sympla.

Holanda

Neste ano, o NaLata Festival também acontece em Amsterdã, na Holanda, com a exposição Brazilian Soul, no STRAAT Museum. É a primeira vez que a arte de rua brasileira é exposta no continente europeu.

“O NaLata se reafirma nacional e internacionalmente como um dos principais eventos de difusão e celebração da arte de rua”, comenta Juliano Libman, sócio-fundador da InHaus, idealizadora e realizadora do festival.

“Além de levarmos a cultura para as ruas e transformar o mobiliário urbano, estamos fortalecendo São Paulo como referência mundial de arte urbana”, afirma.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior