Filme O Agente Secreto chega aos cinemas em todo o país

O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com o filme O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com a Alemanha e Portugal.

O filme, que já percorreu mais de 50 festivais internacionais, conquistando 20 prêmios: incluindo Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes, é o representante do Brasil na corrida pelo Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional.

O longa nos transporta para 1977, “um ano de muita birra”, como define a primeira frase do filme, uma provocação que abre caminho para um mergulho na alma de um país sob tensão em período de ditadura.

A direção de arte e a trilha sonora constroem um retrato sensorial da década: o ruído do orelhão, o ronco do fusca, a poeira quente das ruas. A música, como em todos os filmes de Mendonça, é personagem à parte.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, Kléber Mendonça Filho, fala sobre a escolha da trilha:

“‘Paêbirú’, de Zé Ramalho e Lula Côrtes, é uma obra-prima da psicodelia brasileira. Eu já escrevi o roteiro com duas músicas desse disco – ‘Harpa dos Áries’ e ‘Trilha de Sumé’. Elas são muito impactantes, quase como se o próprio vinil respirasse dentro do filme.” Mendonça confessa que hoje vive algo que sempre sonhou: poder “discotecar” seu filme, sem as limitações orçamentárias de antes. “É um prazer muito grande poder usar as músicas que amo, com orçamento para isso.”

O diretor confirmou que lançará um vinil duplo com a trilha sonora e um livro com o roteiro completo, pela editora Record, sob o selo Amacor.

Mendonça reconhece a responsabilidade de representar o país num momento de grande visibilidade. “

É um período muito intenso de viagens e trabalho. No meio de tudo isso tenho recebido o reconhecimento de diretores que me inspiraram a fazer cinema, como Spike Lee. Mas o que acho mais importante é poder exibir ''O agente Secreto'' para todo o Brasil e além disso, para todo o mundo ''.

No elenco, Wagner Moura brilha como Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida no Recife, fugindo de um passado violento. O ator, que já venceu Cannes pelo papel, é um dos cotados ao Oscar de Melhor Ator 2026.

“Quando li o roteiro, senti uma conexão imediata com o texto que eu mesmo vinha escrevendo para o teatro. O Agente Secreto fala de moral, verdade, poder e medo — tudo o que também me move na cena”, disse Moura em entrevista na Mostra de Cinema de São Paulo. O diretor está em cartaz com o espetáculo teatral ‘’Um julgamento: Depois do Inimigo do povo’’ , peça inspirada na obra de Ibsen, criada por Wagner Moura e Christiane Jatahy.

Sua parceira de cena, Tânia Maria, comove como Dona Sebastiana, a proprietária dos apartamentos que acolhem refugiados no Recife. O papel, de uma generosidade profunda, humaniza o filme e coloca a atriz, citada em matérias de publicações americanas como a revista ‘’Variety’’ e ‘’The Hollywood Reporter’’ que a incluíram em listas de possíveis indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante de 2026 .

Alice Carvalho, que também integra o elenco, destacou à Agência Brasil a importância da diversidade no cinema nacional.

“O público brasileiro desvela outros sentidos do filme. A gente sente o impacto de ver os nossos sotaques, rostos e histórias nas telas. Isso é o Brasil que existe e que quer se ver representado.”

O Agente Secreto, que já faz parte de um dos maiores lançamentos nacionais, terá exibição garantida em mais de 90 países, incluindo China, México, Índia e Coreia do Sul.