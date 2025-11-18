logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

"Jards Macalé dizia que amor é gesto político", afirma Lula

Presidente publicou homenagem a músico, que morreu hoje
Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 22:31
Brasília
Brasília 17/11/2025 - Jards Macalé morre aos 82 anos. Foto: Instagram/jardsmacaleoficial
© Instagram/jardsmacaleoficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou mensagem nas redes sociais de homenagem a Jards Macalé, o ator, músico e compositor morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos

"Jards Macalé dizia que o amor é um gesto político. E que em tempos de ódio e intrigas como os que vivemos recentemente, pouca gente falava do amor, e por isso era tão somente cantá-lo. Essa visão de mundo me aproximou de Jards: política e amor devem andar juntos. Não podem ser separados. Estive com Jards na luta pela redemocratização. Nos reencontramos várias vezes ao longo dos anos", disse o presidente, lembrando que o artista participou de sua cerimônia de posse em 2023. 

"Sempre defendeu a valorização da cultura e transformou seu talento e sua arte em uma luta constante contra o autoritarismo", acrescentou o presidente.

Caetano Veloso

O cantor Caetano Veloso também prestou homenagem ao parceiro musical, um dos responsáveis pelo álbum Transa, de 1972. 

"Sem Macalé não haveria 'Transa'. Estou chorando porque ele morreu hoje. Foi meu primeiro amigo carioca da música. Antes de Bethânia imaginar que seria chamada para o 'Opinião', Alvaro Guimarães, diretor teatral baiano, me trouxe ao Rio para montar e mixar o curta para o qual eu tinha feito a trilha. Fui parar na casa de Macalé. E ele tocou violão. Me encantei", disse.

"Ele tocou com Beta, lançou composições, chamei-o para Londres e 'Transa'. Na volta, ele e eu seguimos na música. Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado”, escreveu.

 

Relacionadas
Brasília 17/11/2025 - Jards Macalé morre aos 82 anos. Foto: Instagram/jardsmacaleoficial
Morre no Rio o músico, compositor e ator Jards Macalé, aos 82 anos
Edição:
Carolina Pimentel
Jards Macalé Lula Caetano Veloso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 17/11/2025 - Jards Macalé morre aos 82 anos. Foto: Instagram/jardsmacaleoficial
Cultura "Jards Macalé dizia que amor é gesto político", afirma Lula
seg, 17/11/2025 - 22:31
Logo da Agência Brasil
Geral PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá
seg, 17/11/2025 - 21:59
Rio de Janeiro (RJ) 12/09/2024 - Indínegas do povo tupinambá de Olivença, na Bahia, participam da celebração do retorno do Manto Tupinambá ao Brasil, na Quinta da Boa Vista, onde fica o Museu Nacional. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Demarcar terras dá segurança a quem protege o meio ambiente, diz MJ
seg, 17/11/2025 - 21:17
seleção brasileira, amistoso, senegal, 2025
Esportes Brasil terá Wesley na lateral-direita em jogo contra Tunísia na terça
seg, 17/11/2025 - 21:05
Belém (PA), 17/11/2025 - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago fala em coletiva de imprensa de balanço final do dia de hoje na COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30 monta força-tarefa para antecipar decisões
seg, 17/11/2025 - 20:29
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, agentes da polícia militar fazem guarda perto de filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas
seg, 17/11/2025 - 20:20
Ver mais seta para baixo