Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025

Cantora fala sobre a dificuldade de ser mulher trans no Brasil
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 13:34
Brasília
Liniker poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Com três Grammys, a cantora Liniker foi a artista brasileira a mais premiada da 26ª edição do Grammy Latino 2025. A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cantora obteve premiações nas categorias relacionadas à língua portuguesa. O álbum Caju foi eleito o melhor de pop contemporâneo e a melhor interpretação urbana. 

Ela também foi agraciada pela música Veludo Marrom, eleita a melhor canção em língua portuguesa. Ao receber o prêmio de melhor canção, Liniker falou sobre a dificuldade de ser uma mulher trans no Brasil.

“Eu escrevo desde os meus 16 anos. A escrita e a poesia têm sido a minha maior forma de existência. Têm sido onde me encontro e onde celebro as tantas coisas que vivo. Ser travesti compositora, no Brasil que mata a gente, é difícil demais. Então, que cada vez mais a nossa história possa ser contada e celebrada como hoje”, afirmou.


Premiados

Entre os brasileiros premiados estão João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, com o disco Dominguinho, eleito melhor álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, e a cantora o Luedji Luna – melhor álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, com o trabalho intitulado Um Mar Pra Cada Um.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O grupo BaianaSystem foi agraciado na categoria melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, com a obra O Mundo Dá Voltas. Eli Soares foi a vencedora na categoria música cristã (também em língua portuguesa), com o álbum Memóri4s (Ao Vivo).

Na categoria de melhor álbum de música Sertaneja, o vencedor foi a dupla Chitãozinho & Xororó, com o disco José & Durval. Já na categoria samba/pagode, o grupo Sorriso Maroto conquistou o prêmio com o disco Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal, gravado em Londres.

Na categoria internacional Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz, dois artistas dividiram o prêmio. Um deles, o bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda, com o trabalho trio Live in NYC. A premiação foi dividida com o músico cubano Chuco Valdés, com o disco Cuba and Beyond.

São Paulo- 10/11/2025 - Manifestação do Movimento Negro Unificado contra a Lei Afonso Arino e Caminhada por Zumbi nas ruas do centro da cidade de São Paulo, SP. 1980. Código: 013brJC0201. Foto: Jesus Carlos/Imagens
Exposição no Rio revela objetos que retratam escravidão e resistência
