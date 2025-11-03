logo ebc
Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos

Ele estava internado com intoxicação medicamentosa, em hospital de BH
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 10:46
São Paulo
Brasília (DF), 24/10/2025 - Cantor e compositor Lô Borges. Foto: Bárbara Dutra/Divulgação
© Bárbara Dutra/Divulgação

Lô Borges, Salomão Borges Filho, um dos maiores nomes da MPB e integrante do famoso Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2), às 20h50, aos 73 anos.

A causa foi falência múltipla de órgãos, segundo boletim divulgado pelo Hospital Unimed, em Belo Horizonte, onde ele estava internado desde o dia 17 de outubro devido a uma intoxicação medicamentosa.

Lô Borges foi um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980.

O movimento, batizado em referência a um disco homônimo de 1972, fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB e das mineiras, criando uma sonoridade atemporal e complexa.

Algumas canções de autoria de Lô Borges são O Trem Azul, Um girassol da cor do seu cabelo, Tudo Que Você Podia Ser e Nada Será Como Antes, em parceria com Milton Nascimento.

Ele teve músicas gravadas por Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, 14 Bis, Skank, Nando Reis, entre outros.

Edição:
Aécio Amado
Morre Lô Borges clube da esquina intoxicação medicamentosa
