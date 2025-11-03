logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges

Gerações de músicos foram influenciadas pelo artista, diz presidente
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 14:16
São Paulo
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
© Foto Instagram/loborgesoficial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta segunda-feira (3), nas redes sociais, uma manifestação sobre a importância do compositor Lô Borges para a música e a cultura brasileira. O mineiro morreu neste domingo, aos 73 anos, em Belo Horizonte.

“Hoje nos despedimos de um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, Lô Borges. Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros", diz a publicação.

Lula conta que conheceu melhor as canções do músico através da primeira dama, Janja da Silva, fã desde a adolescência e que coloca os álbuns do mineiro para tocar nos momentos de descanso.

"Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido. O Brasil agradece a Lô Borges. E aos seus familiares, amigos e fãs, registro minha solidariedade e apoio neste momento de despedida”, concluiu.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Ministério da Cultura também publicou um comunicado comentando a partida do músico, na qual expressa pesar pelo falecimento do artista e o coloca entre os grandes nomes da música brasileira.

"Nascido em 1952, Salomão Borges Filho (seu nome de batismo) marcou gerações com sua sensibilidade, sua voz única e suas composições que traduziram o espírito mineiro em forma de poesia e melodia. Obras como Clube da Esquina, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e O Trem Azul permanecem entre os maiores clássicos da nossa canção popular", diz a nota.

A pasta ainda ressalta que a trajetória de Lô Borges é parte indissociável da história da música e da cultura nacional — um artista que, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant, entre outros parceiros, construiu pontes entre o Brasil e o mundo por meio da arte.

"O MinC solidariza-se com familiares, amigos, fãs e com todo o povo brasileiro, que hoje se despede de um de seus mais talentosos e queridos músicos";

Relacionadas
Brasília (DF), 24/10/2025 - Cantor e compositor Lô Borges. Foto: Bárbara Dutra/Divulgação
Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Brasil perde um dos seus artistas mais geniais, diz Milton Nascimento
Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Conceição Evaristo participa da mesa Anotações de um Brasil que arde na Casa República durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Conceição Evaristo é a 1ª personalidade homenageada em vida pela Flup
Edição:
Aline Leal
Lô Borges Clube da Esquina Lula Minc
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção
seg, 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Cultura Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025
seg, 03/11/2025 - 14:46
Eduardo Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.
Justiça STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 03/11/2025 - 14:36
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
seg, 03/11/2025 - 14:33
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco
seg, 03/11/2025 - 14:22
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Cultura Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges
seg, 03/11/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo