Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta segunda-feira (3), nas redes sociais, uma manifestação sobre a importância do compositor Lô Borges para a música e a cultura brasileira. O mineiro morreu neste domingo, aos 73 anos, em Belo Horizonte.

“Hoje nos despedimos de um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, Lô Borges. Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros", diz a publicação.

Lula conta que conheceu melhor as canções do músico através da primeira dama, Janja da Silva, fã desde a adolescência e que coloca os álbuns do mineiro para tocar nos momentos de descanso.

"Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido. O Brasil agradece a Lô Borges. E aos seus familiares, amigos e fãs, registro minha solidariedade e apoio neste momento de despedida”, concluiu.

O Ministério da Cultura também publicou um comunicado comentando a partida do músico, na qual expressa pesar pelo falecimento do artista e o coloca entre os grandes nomes da música brasileira.

"Nascido em 1952, Salomão Borges Filho (seu nome de batismo) marcou gerações com sua sensibilidade, sua voz única e suas composições que traduziram o espírito mineiro em forma de poesia e melodia. Obras como Clube da Esquina, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e O Trem Azul permanecem entre os maiores clássicos da nossa canção popular", diz a nota.

A pasta ainda ressalta que a trajetória de Lô Borges é parte indissociável da história da música e da cultura nacional — um artista que, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant, entre outros parceiros, construiu pontes entre o Brasil e o mundo por meio da arte.

"O MinC solidariza-se com familiares, amigos, fãs e com todo o povo brasileiro, que hoje se despede de um de seus mais talentosos e queridos músicos";