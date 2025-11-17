logo ebc
Lula envia nesta segunda ao Congresso o novo Plano Nacional de Cultura

PNC vai orientar política cultural do país nos próximos 10 anos
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 07:28
Brasília
Parintins (AM), 29/06/2024 - Apresentação do Boi Garantido na segunda noite do 57º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O novo Plano Nacional de Cultura (PNC) será encaminhado nesta segunda-feira (17), pelo governo federal, para análise do Congresso Nacional. O plano vai orientar as políticas culturais do país pelos próximos 10 anos.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também assinará o decreto que cria a Comissão Intergestores Tripartite para a cultura.

“O texto reafirma a cultura como política de Estado e pilar estratégico da democracia, da soberania e de um desenvolvimento socialmente justo”, diz a divulgação do governo.

a Comissão Intergestores Tripartite será a instância permanente de diálogo entre União, estados e municípios para a implementação das políticas públicas de cultura, “fortalecendo a governança federativa e a cooperação entre gestores”.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e outras autoridades estarão presentes no evento.

Estão confirmadas também as participações de agentes territoriais e representantes dos comitês de cultura de todo o Brasil, integrantes do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), “que simbolizam a participação popular e o compromisso coletivo com a construção de políticas culturais democráticas e acessíveis”.

Conferência Nacional de Cultura

A elaboração do plano foi subsidiada pelas propostas aprovadas durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), realizada pelo Ministério da Cultura em março de 2024. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, o evento reuniu, em Brasília, 1,2 mil delegados de todo o país, que aprovaram 30 propostas de políticas públicas para o setor.

A propostas da sociedade que subsidiaram o plano incluem iniciativas em seis eixos temáticos:

  • Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura;
  • Democratização do acesso à cultura e Participação Social;
  • Identidade, Patrimônio e Memória;
  • Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural;
  • Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade;
  • e Direito às Artes e Linguagens Digitais.

A 4ª CNC encerrou o intervalo de mais de 10 anos desde a última conferência, em dezembro de 2013, que avaliou a execução das metas do primeiro PNC.

O plano pioneiro foi instituído em 2010, pela Lei n° 12.343, após duas conferências nacionais, e teria vigência até dezembro de 2020. No entanto, em 2021 e 2022, o plano passou por duas prorrogações e o texto ficou em vigor até dezembro de 2024.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
Plano Nacional de Cultura Conferência Nacional de Cultura Congresso Nacional governo federal Luiz Inácio Lula da Silva Ministério da Cultura
