logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Programação celebra aniversários do Parque da Luz e Pinacoteca em SP

Apresentações musicais continuam neste domingo
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/11/2025 - 12:19
São Paulo
São Paulo - Fachada da Pinacoteca de São Paulo, na praça da Luz.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Incrustrados no centro da capital paulista, no caminho que antigamente levava à região da Serra da Mantiqueira, o Parque Jardim da Luz e a Pinacoteca de São Paulo chegam, respectivamente, aos 200 e aos 120 anos neste mês. Neste fim de semana, uma programação especial celebra esses aniversários, com portas abertas para a população.

A área em que os dois equipamentos culturais estão, contínua à Estação da Luz, é um polo paulistano de cultura e educação, contando ainda com o Museu da Língua Portuguesa, a SP Escola de Dança e a Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim. 

Neste domingo, a Pinacoteca estará com todas as exposições abertas, com a entrada gratuita nos três prédios. 

Já o Parque Jardim da Luz teve uma extensa programação no fim de semana. No sábado, houve apresentações musicais de Bicho de Pé e do Baile do Simoninha, no Palco Casa do Chá. Neste domingo, as apresentações musicais serão da Bachiana Filarmônica do SESI-SP, com o maestro João Carlos Martins, às 13h,  e de Luiza Lian e Bixiga 70, às 16h. 

Parque Jardim da Luz

O Parque Jardim da Luz inicialmente foi um horto imperial, fundado em 19 de novembro de 1798. Aberto ao público em 1925, tem um conjunto de coretos e pequenas alamedas, centenas de árvores de grande porte e um público eclético, atraindo turistas, interessados em arte e famílias da região, muitas delas com origem estrangeira, como bolivianos e coreanos.

Há também espaço para crianças e para pets, além da proximidade com ruas de comércio popular da região, como a José Paulino, que vende tecidos e vestidos.

Pinacoteca

Hoje um museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a Pinacoteca foi fundada em 15 de novembro de 1905. Seu prédio foi projetado inicialmente como sede do Liceu de Artes e Ofícios paulista. Inacabada, a edificação se tornou Pinacoteca há 120 anos, recebendo parte do acervo do Museu Paulista.

Desalojada em 1930, quando o prédio foi cedido a um batalhão vindo do Paraná, sob o governo de Getúlio Vargas, também serviu de base de um dos pelotões formados durante a guerra civil em 1932, especialmente por ser a maior edificação próxima da Estação da Luz.

Seu acervo foi, então, dispersado entre órgãos públicos e culturais até 1947, quando voltou à Avenida Tiradentes, onde permanece até hoje. Especializado em arte moderna e contemporânea, o equipamento cultural tem presença cativa na programação da cidade, com exposições temporárias e permanentes e papel central na pesquisa e preservação da arte.

Relacionadas
São Paulo (SP), 14/11/2025 – Exposição em SP propõe diálogos sobre gênero, sexualidade e natureza . Foto: Henrique Montagne/Divulgação
Exposição em SP propõe diálogos sobre gênero, sexualidade e natureza
São Paulo (SP), 14/11/2025 – Sincretismo de Cosme e Damião é tema de exposição em São Paulo. Foto: acervo de Ludmilla Pomerantzeff
Sincretismo de Cosme e Damião é tema de exposição em São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2023 - Obra
Museu da Língua Portuguesa abre hoje exposição sobre o funk
Edição:
Vinicius Lisboa
São Paulo Pinacoteca de São Paulo Parque Jardim da Luz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF rejeita recurso e mantém condenação de Bolsonaro na trama golpista
dom, 16/11/2025 - 12:33
Brasília (DF) 15/11/2025 – Indígenas sul-americanos se unem por territórios e direitos na COP30 Foto: Rafael Cardoso/Agência Brasil
Meio Ambiente Indígenas sul-americanos se unem em Belém por territórios e direitos
dom, 16/11/2025 - 12:20
São Paulo - Fachada da Pinacoteca de São Paulo, na praça da Luz.
Cultura Programação celebra aniversários do Parque da Luz e Pinacoteca em SP
dom, 16/11/2025 - 12:19
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura EBC lança programação especial para a Semana da Consciência Negra
dom, 16/11/2025 - 11:49
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2025 – Agricultor uruguaio denuncia empresas por destruir solo com agrotóxico Foto: Rafael Cardoso/Agência Brasil
Meio Ambiente Agricultor uruguaio denuncia empresas por destruir solo com agrotóxico
dom, 16/11/2025 - 11:00
Brasília (DF) 15/11/2025 – Líder palestina denuncia colonização e pede expulsão de Israel da COP Foto: Rafael Cardoso/Agência Brasil
Meio Ambiente Ativista palestina pede justiça climática e acusa Israel de violações
dom, 16/11/2025 - 10:40
Ver mais seta para baixo