Projeto reconhece obra de Maurício de Sousa como patrimônio cultural

A Câmara Municipal de São Paulo votou nessa quarta-feira (5) projeto de lei proposto pelo Executivo que torna a obra do cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma de Mônica, patrimônio cultural imaterial da cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade e em votação simbólica, prestando homenagem ao paulista de Santa Isabel, que fez 90 anos no último dia 27.

“Ao longo de sua extensa trajetória artística, a criação do autor se tornou elemento representativo da memória cultural da população, influenciando gerações e difundindo valores educativos, sociais e inclusivos. A Mauricio de Sousa Produções, sediada na cidade de São Paulo desde 1960, contribui de forma permanente para o desenvolvimento cultural e econômico do município”, menciona o projeto.

A homenagem reconhece a importância e a relação da extensa obra de Mauricio com a cidade, cenário e inspiração para personagens ao longo dos mais de 60 anos de criações do artista, morador da capital.

Em nota, a prefeitura afirmou que "com a aprovação do projeto, São Paulo consolida o reconhecimento institucional da obra de Maurício como patrimônio coletivo, reafirmando o papel das artes gráficas e da narrativa popular na formação cultural da cidade e do país. O ato representa não apenas homenagem ao cartunista, mas também uma valorização da cultura voltada à infância, à leitura e à criatividade".

A TV Brasil também homenageou recentemente o artista, com uma edição especial do programa Caminhos da Reportagem.