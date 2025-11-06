logo ebc
Projeto reconhece obra de Maurício de Sousa como patrimônio cultural

Câmara de SP aprovou proposta, que segue para sanção do Executivo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 08:02
São Paulo
A Câmara Municipal de São Paulo votou nessa quarta-feira (5) projeto de lei proposto pelo Executivo que torna a obra do cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma de Mônica, patrimônio cultural imaterial da cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade e em votação simbólica, prestando homenagem ao paulista de Santa Isabel, que fez 90 anos no último dia 27.

“Ao longo de sua extensa trajetória artística, a criação do autor se tornou elemento representativo da memória cultural da população, influenciando gerações e difundindo valores educativos, sociais e inclusivos. A Mauricio de Sousa Produções, sediada na cidade de São Paulo desde 1960, contribui de forma permanente para o desenvolvimento cultural e econômico do município”, menciona o projeto. 

A homenagem reconhece a importância e a relação da extensa obra de Mauricio com a cidade, cenário e inspiração para personagens ao longo dos mais de 60 anos de criações do artista, morador da capital.

Em nota, a prefeitura afirmou que "com a aprovação do projeto, São Paulo consolida o reconhecimento institucional da obra de Maurício como patrimônio coletivo, reafirmando o papel das artes gráficas e da narrativa popular na formação cultural da cidade e do país. O ato representa não apenas homenagem ao cartunista, mas também uma valorização da cultura voltada à infância, à leitura e à criatividade".

A TV Brasil também homenageou recentemente o artista, com uma edição especial do programa Caminhos da Reportagem

“Acho que não saí da minha infância ainda”, afirma Maurício de Sousa
São Paulo (SP), 15/10/2025 - Mauro Sousa participa da abertura da 49ª Mostra Internacional de Cinema, na Sala São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Mauricio de Sousa é meu pai e também o pai do Brasil, diz Mauro Sousa
O cartunista e escritor Mauricio de Sousa, acompanhado de personagens da Turma da Mônica, recebe homenagem do Senado Federal, pela inclusão social das pessoas com deficiência em sua obra.
Caminhos da Reportagem homenageia os 90 anos de Mauricio de Sousa
