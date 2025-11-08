logo ebc
Rádio Nacional: Roda de Samba traz Vinicius de Moraes em vários papeis

Programa marca a passagem de 45 anos da morte do compositor
Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 16:38
Rio de Janeiro
Vinicius de Moraes
Em 2025 são 45 anos sem Vinicius de Moraes - poeta, dramaturgo, jornalista, cronista, diplomata, cantor e compositor – um dos vértices que criou a bossa nova, junto com Tom Jobim e com João Gilberto.

Vinicius eram tantos que o cronista Sérgio Porto, na pele da personagem Tia Zulmira, disse que “se Vinicius de Moraes fosse um só, não seria Vinicius de Moraes, seria Vinicio de Moral.”

Essa multiplicidade está representada na peça “Vinicius”, em cartaz há dez anos, e exibido mensalmente no Teatro Mapati, em Brasília. No espetáculo, há o Vinicius que sofre por amor, que se casa e descasa várias vezes, que migra do Itamaraty para os shows, e que beberica uísque com a plêiade de amigos e parceiros em festas animadas.

Na peça, o espectador se vê numa festa em homenagem ao poeta após a morte dele, em julho de 1980. Com direito ao destilado, a plateia percorre a “casa de Vinicius” e encontra a cada cômodo os seus múltiplos personagens.

O espetáculo sobre Vinicius é assunto do programa Roda de Samba que neste domingo (9), ao meio-dia, entrevista o ator Marcellus Inácio, do elenco da peça.

Grandes atrações

Iniciado em 2019, o Roda de Samba já conversou com compositores como Nei Lopes, Leci Brandão e Herminio Belo de Carvalho, com as cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá e Áurea Martins, escritores como Ruy Castro, Alberto Mussa e Paulo Lins. Também foram ao ar pelo programa as últimas entrevistas de Monarco, João Donato e do crítico musical Zuza Homem de Melo.

O Roda de Samba vai ao ar todo domingo, ao meio-dia, nas 11 emissoras da Rádio Nacional, e é posteriormente distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O acervo do programa pode ser ouvido na página do programa.

