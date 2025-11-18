RJ: velório de Jards Macalé será aberto ao público, às 10h, na Funarte

O corpo do cantor, ator e compositor Jards Macalé será velado, nesta terça-feira, a partir das 10h, na Sala Sidney Muller, no Palácio Gustavo Capanema, sede da Funarte, no centro do Rio. O velório será aberto ao público.

O enterro ocorre às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da cidade.

Aos 82 anos, o artista sofreu uma parada cardíaca, após realizar uma cirurgia em um hospital particular, na Barra da Tijuca. Ele estava internado para tratar de enfisema pulmonar.

Trajetória

Jards Anet da Silva, nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, em 3 de março de 1943, nas proximidades do morro da Formiga. Iniciou sua trajetória cultural, na década de 1960.

Foi cantor, músico, compositor e ator. Cresceu rodeado de música: no morro, os batuques do samba, na casa ao lado de onde morava, os cantores Vicente Celestino e Gilda de Abreu.

Participou como ator e compositor da trilha sonora dos filmes Amuleto de Ogum e Tenda dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos.

Repercussão

Nas redes sociais, artistas homenagearam Jards Macalé.

"Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje. Foi meu primeiro amigo carioca da música", publicou Caetano Veloso.

“Macalé era um irmão, um irmão de Ipanema, não nascido em Santo Amaro, mas foi meu irmão. Foi meu professor de violão e um grande, grande, grande amigo”, escreveu Maria Betânia em sua conta no Instagram.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes sociais sobre a morte do amigo:

"Jards Macalé dizia que o amor é um gesto político. E que em tempos de ódio e intrigas como os que vivemos recentemente, pouca gente falava do amor, e por isso era tão somente cantá-lo. Essa visão de mundo me aproximou de Jards: política e amor devem andar juntos. Não podem ser separados", postou o presidente.

"Estive com Jards na luta pela redemocratização. Nos reencontramos várias vezes ao longo dos anos", concluiu.